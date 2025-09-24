Felices de crear su proyecto de vida, Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcalá dieron el primer paso al realizar su boda civil. La cita fue el sábado 6 de septiembre en el Ex Convento de Santa Teresa. Esa tarde estuvieron acompañados por sus padres, Martha Aguirre y René Morales, junto con los del novio, Heladio Núñez y Tere Alcalá.

En este bello recinto, decorado con velas y anturios tintos, los acompañaron cerca de 170 invitados, quienes fueron testigos de este enlace donde estuvo presente el juez Luis Antonio Sánchez, para declararlos marido y mujer. Se ofreció además un rico menú que consistió en panucho de pato y whipped de ricota; sopa de hongos; rollo de espinaca y champiñones y taco de jícama con camarón capeado; torre de atún, filete caccio; cheescake de Lotus y deep fried oreo con nieve de vainilla; así como una cena de desvelados que consistió en chilaquiles y flautitas. El ambiente lo puso el DJ César Lara y uno de los momentos más emotivos fue el vals con el tema Mar y bosque. La boda religiosa se celebrará el 7 de febrero de 2026.

Evento: Boda civil de Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcalá. Fecha: Sábado 6 de septiembre. Lugar: Ex convento de Santa Teresa. Cita: 18:30 horas.

CP