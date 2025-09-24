Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Larissa y Emiliano dan el primer paso

Así fue la boda civil de Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcalá

Por: Aracely Aguilera

Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcala. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Heladio Núñez y Tere Alcalá. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Enrique Ramírez y Salma Barba. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sergio Aguirre García y Norma Elena Harper Burgueño. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Daniel Madrigal y Ximena Murillo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Norma Elena Harper Burgueño. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gaby Enríquez y Lorena Hecht. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María René Morales Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lorena de Martínez, Laura Espinosa y Adriana de Marín. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lhia Ginther y Santiago Silva. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Rene Morales Padilla y Martha Aguirre de Morales. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Adrián Talamantes y Scarlette Robledo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Marcela Núñez Alcalá y Carlos Melis. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Pedro Luis Osuna y Melissa Morales Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María González y Álvaro Santana. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Felices de crear su proyecto de vida, Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcalá dieron el primer paso al realizar su boda civil. La cita fue el sábado 6 de septiembre en el Ex Convento de Santa Teresa. Esa tarde estuvieron acompañados por sus padres, Martha Aguirre y René  Morales, junto con los del novio, Heladio Núñez y Tere Alcalá.

En este bello recinto, decorado con velas y anturios tintos, los acompañaron  cerca de 170 invitados, quienes fueron testigos de este enlace donde estuvo presente el juez Luis Antonio Sánchez, para declararlos marido y mujer. Se ofreció además un rico menú que consistió en panucho de pato y whipped de ricota; sopa de hongos; rollo de espinaca y champiñones y taco de jícama con camarón capeado; torre de atún, filete caccio; cheescake de Lotus y deep fried oreo con nieve de vainilla; así como una cena de desvelados que consistió en chilaquiles y flautitas. El ambiente lo puso el DJ César Lara y uno de los momentos más emotivos fue el vals con el tema Mar y bosque. La boda religiosa se celebrará el 7 de febrero de 2026. 

Evento: Boda civil de Larissa Morales Aguirre y Emiliano Núñez Alcalá.

Fecha: Sábado 6 de septiembre.

Lugar: Ex convento de Santa Teresa.

Cita: 18:30 horas.

