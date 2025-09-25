Óscar de la Hoya le recomendó a Canelo Álvarez drástico cambio en su equipo

Antes y después del enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford , muchas voces del periodismo deportivo y de las redes sociales criticaron la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. La crítica más fuerte se dirigió al tapatío, quien entrenó con normalidad para el combate contra "Bud" Crawford. En contraste, el estadounidense tuvo que subir dos divisiones —de las 147 a las 168 libras— para medirse contra el entonces campeón indiscutido del peso supermediano.

Sin embargo, posterior a la derrota de Canelo, otra de las voces que se unió a las fuertes críticas alrededor de este evento deportivo fue Óscar de la Hoya, el exrepresentante de Saúl Álvarez desde 2020.

El exboxeador aseveró que el tapatío estuvo todo el tiempo sobre " arenas movedizas ", insinuando que fue bastante lento durante todo el combate, contrario a la actitud y talento sobre el ring de Crawford, a quien también le reconoció haber llegado como retador oficial del peso supermediano y haber ganado los cinturones que le pertenecieron al mexicano. " Fue tan fácil para él, como quitarle un dulce a un bebé ", aseguró.

No conforme con las aseveraciones que realizó hacia Canelo, de la Hoya le recomendó al excampeón que prescindiera de los servicios de su actual entrenador, Eddy Reynoso, con el objetivo de que logre recuperar su poder sobre el ring que, según dijo, parece apagarse. " Consíguete un nuevo entrenador. Te irá mejor. Uno nuevo te enseñará nuevos trucos ".

La mala relación entre Saúl Álvarez y Óscar de la Hoya comenzó en 2020 cuando, tras una serie de diferencias con de la Hoya, el tapatío dejó de ser representado por Golden Boy Promotions. Desde esta separación, el promotor estadounidense no ha dejado pasar las oportunidades que se le presentan para menospreciar y criticar la carrera del mexicano.

