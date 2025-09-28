Alexis Ayala se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras las declaraciones de su ex pareja, Paty Díaz, quien aseguró haber sufrido violencia y amenazas por parte del actor. Ayala, participante en el proyecto La Casa de los Famosos México 2025, no ha emitido ninguna postura sobre lo relatado.

Paty Díaz relató que la discusión se originó cuando Alexis descubrió que ella había cambiado la contraseña de la computadora y de una caja fuerte; según su versión, entonces comenzaron los insultos y la agresividad verbal, aunque no llegó a concretarse una agresión física. “Me insultó, me agredió, intentó golpearme. Corrí y puse una silla. Recuerdo que me dijo 'tú me tienes envidia porque me ves feliz'. Todo fue muy rápido”, dijo Díaz.

Además, la expareja denunció haber recibido amenazas muy graves por parte del actor. Asegura que él le comentó que, si ella insistía en quedarse con la casa, él sería capaz de prender fuego a la vivienda con ella y su hijo dentro, sin importar las consecuencias fatales.

“Me dijo 'Tú te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'”, declaró.

Estas acusaciones se suman a señalamientos previos en torno a la conducta de Ayala. La polémica en torno a supuestos episodios de violencia en su contra comenzó a cobrar fuerza cuando en La Casa de los Famosos se enfrentó con Ninel Conde, quien lo acusó de comportamiento agresivo tras un episodio en el que le gritó a Elaine Haro durante una dinámica.

Otra acusación que ha circulado en años recientes fue recordada por Pepe Suárez, durante una transmisión del programa de René Franco en YouTube. Suárez dijo que, antes de casarse con Ayala, Karla Álvarez le relató haber vivido episodios difíciles en su matrimonio con el actor. Según Suárez:

“Hace muchos años, Alexis Ayala estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba, eso se supo. No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, bueno, es otra cosa. Ella me lo platicó a mí, yo no viví esa experiencia, ni en el momento en el que ocurrió estaba yo ahí, y habían pasado ya varios años de qué habían estado casados y separados.”

Suárez afirmó que en el encuentro Karla se mostró afectada y llorosa, aunque matizó que los hechos habrían ocurrido hace muchos años y reconoció la posibilidad de que Ayala sea hoy una persona distinta, por lo que dijo que, si su intervención generaba controversia, ofrecería disculpas al actor.

Por ahora, las nuevas acusaciones de Paty Díaz se suman a un historial de señalamientos que han reavivado el debate sobre la conducta de Alexis Ayala en lo personal y profesional. El actor, mientras tanto, mantiene silencio público respecto a las recientes imputaciones.

BB