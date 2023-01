Ante la ocurrencia del Gobernador de Jalisco de intentar cambiarle el nombre al Estadio Jalisco por Estadio Rey Pelé o algunas otras opciones que publicó en sus redes sociales, argumentando que enviará la solicitud a Clubes Unidos de Jalisco, los miembros de esta Asociación Civil no tienen a bien hacer este cambio.

“Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre. Estadio Jalisco Rey Pelé; Estadio Rey Pelé o Estadio Edson Arantes Do Nascimento Pelé”, dijo el jefe del Gobierno del Estado.

Entre los miembros que aportan directamente al inmueble de la Calzada Independencia, están los Leones Negros, y en voz de su presidente Alberto Castellanos, había mencionado anteriormente que cambiarle el nombre al recinto por el de Pelé

“No es un tema que se hay ha comentado entre nosotros, entre los miembros de Clubes Unidos. De manera particular, me parece que Pelé es una gloria del futbol a nivel mundial, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, pero de eso a que por el simple hecho de que Pelé haya jugado aquí en el Mundial del 70, tengamos que ponerle su nombre al Estadio Jalisco, yo no estaría tan seguro por la identidad que tiene el estadio como Jalisco, porque uno busca entre las circunstancias económicas que ojalá algún patrocinador o marca importante quisiera asociar su nombre al Estadio”, indicó el maestro Alberto Castellanos.

“Me parece que lo más adecuado sería que al Maracaná le pongan estadio Pelé o al de Santos de Brasil, ahí sí es lo adecuado, que le hagan el honor a pelé en su país. Seguramente se hará una discusión que se hará al interior de Clubes Unidos, pero de entrada no estoy tan seguro. Habría que revisarlo de manera detenida”.

En Clubes Unidos de Jalisco están presentes como accionistas Atlas, Chivas, UdeG y Club Oro, siendo éste último el que tiene el mando actual.

Pelé jugó en el Estadio Jalisco en encuentros amistosos y en la Copa del Mundo de México 1970, donde disputó todos los partidos de la fase de grupos, los octavos y cuartos de final. ‘O Rei’ anotó tres goles y repartió tres asistencias durante estos partidos mundialistas.

TAMBIÉN LEE: Gobernador propone cambiar nombre del Estadio Jalisco en honor a Pelé

MF