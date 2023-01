Luego de la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino mencionó que pediría a todos los miembros de los países bautizar al menos a uno de sus estadios con el nombre del "Rey", esto como homenaje al ídolo brasileño.

Ante la petición del suizo, el gobernador del estado de Jalisco mencionó que enviaría una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para cambiar el nombre del famoso Estadio Jalisco y lleve el nombre de Pelé, inmueble en el que jugó el brasileño en el Mundial de México 70.

"Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre", se lee en la publicación del mandatario estatal.

Además agregó tres de las opciones que él propone que son:

A) Estadio Jalisco Rey Pelé

B) Estadio Rey Pelé

C) Estadio Edson Arantes do Nascimento "Pelé"

Tapatíos se lanzan contra el gobernador

Inmediatamente los usuarios tapatíos se pronunciaron al respecto y se lanzaron contra el gobernador, pues dicen estar en contra de cambiar el nombre del Coloso de la Calzada Independencia por el del famoso brasileño, esto a pesar de ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

El usuario @Merlinare fue uno de los que mostraron su inconformidad, mencionando que siempre será el Estadio Jalisco.

"Ningún cambio. Es y será por siempre Estadio Jalisco. Es de todos no suyo. Pelé no hizo nada por Jalisco y no merece tal distinción, hacerlo es decirle a los futbolistas jaliscienses que sus logros no valen", se lee en el comentario.

Otro de los usuarios fue Alfonso Javier Márquez, quien dijo que no debe llevar el nombre del brasileño.

"Ninguno. No tiene por qué llevar el nombre de un extranjero. Pónganle como alguna gloria del fútbol de Jalisco o déjenle ESTADIO JALISCO", dijo.

También la usuaria MonyMon49 pidió que no se cambie el nombre del Estadio y solo lo hagan en Brasil.

"Ninguna, que en su país le pongan su nombre a todos los estadios", mencionó la usuaria.

Otras personas se molestaron contra el gobernador por preocuparse más por una encuesta de un posible cambio de nombre del Estadio Jalisco y no por la inseguridad que atraviesa el estado.

"Ahorita lo que necesitamos es seguridad, hay mas prioridades", dijo la usuaria Ale Aldapa.

Mientras que el usuario @leo zuñiga mencionó: "Esa propuesta salvara nuestro estado de la inseguridad, ponga....se a trabajar Gober"

MF