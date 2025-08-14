José Juan Macías, uno de los jugadores mexicanos con mayor calidad, se encuentra libre luego de terminar su breve aventura por España, sin embargo, su destino estaría en la CDMX.

El exjugador de Chivas, quien concluyó su relación laboral con Santos Laguna hace unos meses y presumió su integración a un equipo en tierras europeas, finalizó este miércoles su periodo de pruebas.

La noticia, confirmada mediante el sitio oficial del equipo, significó un fuerte golpe en la confianza del atacante, quien, pese a no continuar en Europa, estaría muy cerca de volver a la Liga MX, ya que se dice que está en el radar de uno de los equipos de la Ciudad de México.

Macías, quien ha sufrido varias lesiones que no le han permitido tener continuidad, se encuentra en la mira de Pumas, que ve con buenos ojos la posibilidad de sumar al delantero a su plantilla.

De acuerdo con información de Fox Sports, la dirigencia y el cuerpo técnico han tenido acercamientos con el futbolista para evaluar la posibilidad de integrarlo a las opciones de Efraín Juárez.

El reporte agrega que ambas partes han mostrado un gran interés, ya que llegaría sin costo y con la oportunidad de jugar, algo que le hace falta al exgoleador del León.

Se espera que en los próximos días ambas partes puedan llegar a un acuerdo, con un contrato inicial por seis meses, el cual podría ampliarse según su rendimiento en la cancha.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Calendario de partidos de la J5 del Apertura 2025

OF