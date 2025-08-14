La reinauguración del Estadio Azteca, renombrado como Estadio Banorte, ya tiene fecha. El día marcado por las autoricades de la Ciudad de México es el sábado 28 de marzo del 2026. Y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya trabaja para concretar un partido contra un rival de peso.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la FMF busca cerrar a un rival de jerarquía rumbo a la reapertura del Coloso de Santa Úrsula. Una de las pistas para descifrar al equipo o los posibles equipos que pueden entrar en la categoría de negociaciones es que deberán cumplir con tener la misma ropa de marca que viste a la Selección Mexicana. Curiosamente, los dos mejores equipos del mundo, al menos con respecto al Ranking FIFA, los viste dicha marca.

¿Qué equipo podría enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Azteca?

Uno de dos de los favoritos a lograr el campeonato en el Mundial 2026 podría pisar tierras mexicanas antes del certamen. Argentina, vigente campeón del mundo es uno de los equipos que podría reinaugurar el Estadio Banorte. La selección de Lionel Scaloni se encuentra en el primer lugar de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La segunda opción es la selección segunda en la clasificación del ranking de la FIFA. La Selección de fútbol de España podría traer a su equipo plagado de jóvenes estrellas bajo el mando de Luis de la Fuente para volver a pisar el cesped del histórico estadio. La Roja vendría como campeón de la Eurocopa y con Lamine Yamal como principal estrella.

Cualquiera de estos dos equipos significará un importante desafío para los dirigidos por Javier Aguirre. Además de que se tratará de un espectáculo muy atractivo para los aficionados mexicanos quienes podrán cruzar nuevamente las puertas del mítico estadio una vez más.

Te puede interesar: Policías de Zapopan detienen a cuatro personas en dos colonias del municipio

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB