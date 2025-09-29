Este lunes 29 de septiembre concluyen los partidos de la Semana 4 de la NFL en la temporada 2025-2026, y tras haberse revelado el artista principal del show de medio tiempo ayer domingo, la emoción por conocer más detalles del Super Bowl LX crece entre los aficionados. Este será uno de los eventos deportivos más esperados del próximo año, no solo en Estados Unidos, sino entre todos los fans del deporte alrededor del mundo.

El Super Bowl LX marcará la edición número 60 de la gran final de la NFL, una cita que reúne cada mes de febrero a millones de fanáticos frente a las pantallas de televisión y en el estadio sede. Este espectáculo deportivo no solo define al campeón de la liga, sino que también se ha convertido en un fenómeno cultural y mediático que mezcla deporte, música y entretenimiento a gran escala, gracias a su "half time show".

Aunque todavía falta camino para conocer a los equipos que llegarán al partido decisivo, lo cierto es que la final promete un ambiente cargado de adrenalina. Serán los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) quienes se disputen el trofeo Vince Lombardi, símbolo de gloria para cualquier organización que logre levantarlo. Desde ahora, los fanáticos ya pueden ir planeando cómo y dónde seguir esta fiesta deportiva.

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2026?

La NFL eligió como sede de la edición LX al Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, dentro del área de la Bahía de San Francisco. El partido está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, y se espera un lleno con más de 70 mil espectadores.

El Levi’s Stadium, inaugurado en 2014, es uno de los recintos más modernos de la NFL y casa de los San Francisco 49ers. No es la primera vez que recibe un Super Bowl, ya que en 2016 albergó la edición 50. Además de la final de la NFL, el estadio tendrá un papel destacado el próximo año, al ser sede de varios partidos del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, incluidos cinco encuentros de fase de grupos.

¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El espectáculo del medio tiempo, uno de los momentos más llamativos de cada edición, estará encabezado por Bad Bunny, el artista puertorriqueño que ha logrado sobresalir como una de las figuras más influyentes de la música urbana y el reguetón a nivel mundial en los últimos años. Aunque todavía no se confirman los invitados que lo acompañarán en el escenario, ya circulan rumores de que podría compartir el show con otros artistas de talla internacional.

