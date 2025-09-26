Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, detuvieron a César N., padre del cantante Julión Álvarez, junto con tres sujetos. En recorrido y operativo en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy del municipio del Carmen al sur de la entidad se realizó el cateo y detención.

Se averiguó que la detención de César N. se realizó en un retén provisional en la carretera federal, luego de un aviso de una camioneta blanca en donde viajaban cuatro hombres armados que daban rondines en la zona.

El reporte anónimo advirtió que el vehículo salido de una ranchería cercana, los elementos al detectar la camioneta, se le hizo el alto para una revisión, encontrando un arma de fuego tipo pistola calibre 9 MM marca Bereta, de color negro, con 3 cargadores y 18 cartuchos útiles y se observan dos armas de fuego más, una arma de fuego tipo pistola, calibre 9 MM, marca Taurus, matrícula ABK0523, con un cargador abastecido con 17 cartuchos, de color negro y un arma de fuego tipo pistola, color champán con cacha de color negro, marca Pietro Bereta, calibre .380, matrícula H70330Y, con 02 cargadores abastecidos con 12 cartuchos cada uno y otra más, portada en la cintura por otro ocupante de la camioneta.

Las personas detenidas fueron llevados a las instalaciones de la subdelegación de la FGR en Escárcega para ser puestas a disposición por el delito de Portación de armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley federal de Arma de fuego y explosivos.

Trascendió que la secretaria de seguridad, Marcela Muñoz Martínez y el cantante Julión Álvarez son amigos, e inclusive el cantante ha subido en sus redes sociales varias fotos estando en Campeche.

Julión Álvarez y sus problemas legales con EU

Julión Álvarez, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, ha enfrentado en varias ocasiones restricciones para ingresar a Estados Unidos debido a señalamientos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

En agosto de 2017 fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de dicho país, tras ser relacionado con Raúl Flores Hernández, alias "El Tío", investigado por narcotráfico.

A raíz de ello, el chiapaneco vio suspendida su visa, canceló presentaciones en territorio estadounidense, perdió el acceso a sus redes sociales oficiales y quedó fuera de plataformas de streaming que mantenían acuerdos comerciales con empresas norteamericanas.

Cinco años después, en 2022, las autoridades estadounidenses le retiraron las acusaciones y descongelaron sus cuentas bancarias, lo que permitió al cantante recuperar su visa y reactivar parte de sus actividades.

Sin embargo, en 2024 volvió a enfrentar complicaciones cuando el gobierno norteamericano canceló nuevamente los permisos de trabajo que tenía junto con los de sus músicos, lo que le impidió presentarse en un concierto programado en Arlington, Texas.

