Chivas busca reafirmar su repunte ante Pumas en el Olímpico Universitario

Después de la vital victoria que Chivas consiguió ante Puebla, y una larga espera para volver a jugar en Liga MX, al cuadro rojiblanco se le presentará una nueva oportunidad para seguir en el camino de la reivindicación de cara al cierre del torneo, ya que el próximo domingo 5 de octubre visitarán en el Estadio Olímpico Universitario a Pumas, que no la están pasando nada bien en el Apertura 2025.

Rojiblancos y felinos comparten la irregularidad en el presente torneo. Por un lado, el Guadalajara logró posicionarse en el noveno lugar con 14 unidades, tras derrotar a los camoteros y, con ello, meterse de lleno a la pelea por el Play-In o, incluso, la clasificación directa para la Liguilla.

Mientras que los universitarios llegaron a ocupar hasta la séptima posición, pero, tras unos resultados adversos, cayeron al décimo peldaño con 13 puntos y, en su más reciente encuentro, fueron víctimas de una poderosa ofensiva del América, que les propinó una goleada de 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

A ello se le agrega que los universitarios no han tenido el rendimiento que se esperaba bajo las órdenes de Efraín Juárez, ya que, desde que el estratega mexicano tomó las riendas del conjunto auriazul, ha disputado 27 partidos oficiales en los que registra 10 victorias, 9 derrotas y 8 empates, arrojando un 47 % de efectividad.

En sus últimos ocho partidos del Apertura 2025 , Pumas ostenta apenas dos victorias y ya acumula tres juegos seguidos sin poder ganar, al haber perdido contra las Águilas y Juárez, además de haber igualado frente a Tigres.

Para el Rebaño, saber aprovecharse del mal paso que atraviesan los universitarios sería un envión anímico en su búsqueda para seguir escalando posiciones en la clasificación, puesto que estarían hilando su tercera victoria consecutiva, algo que no consiguen desde el Clausura 2024.

