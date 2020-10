En mi época el equipo salía victorioso del Clásico: Diego Cocca

Después de vivirlo como jugador, Diego Cocca enfrentará su primer Clásico Tapatío en el banquillo de los Rojinegros del Atlas, y a pesar de que es un viejo conocido en esta rivalidad deportiva, reconoce que el contexto es totalmente diferente al que estaba acostumbrado.

En principio, el timonel aceptó que será un partido distinto al no contar con afición en la tribuna, pero también recordó los años en donde Atlas imponía condiciones sobre el odiado rival de la ciudad, tiempos a los que pretender volver a partir de este fin de semana.

“Es un contexto distinto en la ciudad, por el tema del COVID la gente no puede ir a la cancha y es distinto, y también porque en mi época el equipo salía victorioso y tenía una alegría grande. Lo que me sirve es que la gente tendrá alegría si ganamos, y hay que transmitirlo a los jugadores porque esto es así. Son duros partidos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la gente esté contenta”, compartió.

Sin embargo, a pesar de que espera un entorno totalmente diferente al que había vivido, Cocca aseguró que para él es un privilegio poder dirigir en un Clásico Tapatío, y por lo tanto lo hará con la única convicción de conseguir los tres puntos.

“Estoy por dirigir un clásico y es un privilegio. Me enfoco en cómo hacer para que los jugadores tengan todas las herramientas y que salgan victoriosos, no pienso en otra cosa. Si no quisiera ganar un clásico me tendría que replantear muchas cosas. Yo quiero ganar y no hay excusas”, finalizó el timonel.

Fue de 1999 a 2001 el tiempo que Diego Cocca estuvo en Atlas como jugador, y fue durante ese lapso que los Zorros eran amplios dominadores en el Clásico Tapatío.

