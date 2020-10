Clásico Tapatío: Contra Chivas, Atlas busca emular a su equipo femenil

Quieren jugar como lo hacen las chicas. Después de que su equipo femenil se impusiera con autoridad ante Chivas, en Atlas se dijeron motivados y con ansias de hacer lo propio en el Clásico Tapatío del próximo sábado.

Fue el argentino Luciano Acosta quien aplaudió lo hecho por sus compañeras al reconocer que son una inspiración para sacar los tres puntos ante el rival odiado de la ciudad.

"Muchísimo, nos inspira muchísimo, hay que felicitarlas desde acá, dieron un hermoso partido y la verdad que nos representaron muy bien y ahora nos toca a nosotros. Fue una motivación verlas ganar el Clásico y ahora tenemos que representar nosotros", compartió.

Así como Acosta, Javier Abella también reconoció lo hecho por el equipo femenil, y a su vez aseguró que no se sienten víctimas ante Chivas a pesar de que llevan más de dos años sin poder imponerse al cuadro rojiblanco.

"Viendo el clásico femenil fue un orgullo que consiguieran esa victoria, queremos hacerlo nosotros también, sacar un resultado positivo. Yo no me siento víctima, sólo obligado a ganar porque es un Clásico y estos partidos no se juegan, se ganan, es en todo lo que tenemos que pensar, en sacar los tres puntos", finalizó.

A diferencia del equipo femenil, quien ha logrado imponer cierto dominio sobre Chivas, el equipo varonil de los Zorros ha sufrido cinco derrotas consecutivas ante el Rebaño, pues entre juegos amistosos y oficiales, el cuadro rojinegro no gana el Clásico Tapatío desde el Torneo Clausura 2018.

