Chivas, sin margen de error

El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, sabe que no se deben dejar puntos en el camino, porque en la medida que no se obtengan los 12 que le restan al torneo, la posición en la tabla general será no buena y la calificación a la Liguilla, no sería como se habían planteado

“Si, sobre todo para lo que estamos buscando para los primeros lugares, el margen es cero. Para entrar en los primeros ocho el margen es un poco más amplio, y para entrar en los 12, es otro margen, entonces es evidente que lo que pretendemos es ganar los partidos (Atlas, Cruz Azul, Pumas y Monterrey)en busca de una posición que nos permita meternos a la fase de Liguilla, dentro de lo mejor que podamos estar”.

El partido del Atlas es una buena excusa para dar un golpe de autoridad futbolística, comenzar la cuesta arriba y cerrar el torneo de una manera que no se siembren dudas sobre el accionar.

“Sabemos del compromiso con Atlas y vamos a buscar, como lo hemos hecho en los demás encuentros, la victoria. Estamos trabajando muy convencidos, muy concentrados en lo que nos representa cada partido, cada encuentro son tres puntos y vamos por las unidades en busca de la calificación. Hoy nos toca un Clásico que debemos darle a la afición esa opción y buscaremos generar ese aspecto positivo para la afición”.

Para este duelo tiene dos bajas nada más, lo cual de cierta manera lo siente como si fuera plantel completo, según explicó el técnico Vucetich.

“Ya está perfectamente bien, lo hemos estado evaluando porque ha crecido la competencia, hay crecimiento de todos y está apto para estar de inicio si es necesario o no. Considero que hoy en día tenemos a todo el plantel, sin Jesús Molina y Madueña, de ahí en fuera están todas las posiciones para cubrir el terreno de juego. Nos falta la llegada de Gilberto Sepúlveda, los demás están en condiciones como Cristian Calderón, Beltrán y los elementos de Selección igual. No hay lesionados en ese sentido, así que vamos completos para este encuentro”.

Ante Atlas es una presión bonita, saber que hay millones a la expectativa sobre este duelo hace crecer la responsabilidad, porque hay más que tres puntos en disputa y espera darle el “Rey Midas”, una satisfacción a sus seguidores.

“Todos los partidos meten presión, no hay encuentro que no meta presión. Esto lo he vivido durante 33 años que llevo en esta profesión y desde que inicié en esta profesión, le he librado mes con mes para librarme de esta postura”.

No ver a afición en la tribuna, es algo con lo cual poco a poco han estado conviviendo, se han adaptado, pero cuando llegan este tipo de compromisos, la ausencia es notoria.

“Sin duda alguna que es muy triste, como todo mundo lo sabe, Chivas es el equipo que más sufre este tema de la pandemia porque a donde quiera que va, siempre tiene aficionados en las plazas. Lógicamente al conjunto de Chivas, siempre va a resentir ese apoyo, sin embargo nos estamos adaptando a esta modalidad, tenemos que acostumbrarnos a esta modalidad, aprender a jugar sin esa motivación o esa carga de adrenalina que se vive cuando está un estadio lleno”.

Aceptó que Atlas hizo contacto con él para hacerse cargo del primer equipo, pero los rojinegros ya estaban en desventaja y explicó el técnico las razones de estar en el Guadalajara.

“Sí hubo una plática con la gente del Atlas, pero esto fue posterior a que ya había iniciado una comunicación con la gente del Guadalajara, por respeto se lo comenté a la directiva, que estaba en charlas con Chivas y que si no había ningún acuerdo, con gusto si tenían el tiempo, podíamos esperar, cosa que en un momento se dio arreglo con Chivas y le dije al Atlas”.

