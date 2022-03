Elena Oetling se visualiza en París 2024

Ha sido un gran arranque de año para la velerista jalisciense, Elena Oetling. Fue cuarto lugar en las pasadas US Open Series, conquistó la regata WesMex en la categoría de láser radial y sueña con repetir en unos Juegos Olímpicos, ahora en París 2024.

“Si logramos mantener el nivel que tengo y mejorarlo, seguir fogueándonos en eventos internacionales y seguir con la preparación, creo que es una meta alcanzable llegar a París 2024. Si lo logré en Tokio, se puede para París. Hay que continuar con el trabajo, subir la exigencia e ir a la par de los demás países”, expresó Oetling en entrevista para El Informador.

Sobre su gran arranque de año, la jalisciense se dijo satisfecha y aseguró que los resultados obtenidos son reflejo de todo el trabajo que hizo desde el pasado ciclo olímpico.

“Estoy muy contenta. Esto me da la tranquilidad de decir que todo el trabajo que hice para Tokio no se perdió con el tiempo que tomé de descanso. Es un gran punto de partida para lo que queda del año, es un nivel que me tiene satisfecha, pero sé que puedo mejorar y que puedo llegar de mejor forma a los compromisos que tengo el resto del año”, señaló.

Oetling es consciente de que, a diferencia de otros procesos selectivos, este ciclo olímpico será más corto y estará cargado de más actividad para tratar de llegar a París 2024.

“Es un ciclo muy corto, pero por lo mismo va a ser súper intenso. Este año hay muchos compromisos, pero el 2023 va a ser muy intenso. Tenemos muchos eventos importantes para la clasificación, y están los Juegos Panamericanos y los Centroamericanos como compromisos con el país”, comentó la jalisciense.

Su siguiente cita será dentro de unas semanas. Entre los días 5 y 10 de abril competirá desde Mallorca por el trofeo “Princesa Sofía”, campeonato considerado de primera categoría en el deporte de vela, similar a lo que sería un campeonato mundial de la especialidad.

