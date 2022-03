Elena Oetling busca el éxito con disciplina

Concentración máxima, entrenamientos intensos y disciplina diaria son el camino a seguir de la velerista jalisciense Elena Oetling, quien busca dar el salto de calidad hacia la élite de la vela mundial.

El año pasado cumplió el sueño olímpico. Compitió en Tokio 2020 y logró el lugar 32 en la categoría de láser radial femenil.

Ahora ha tenido un arranque de año prometedor: fue cuarto lugar en las US Open Series y recién conquistó la regata WesMex.

Elena busca clasificarse a París 2024 y platicó en exclusiva con El Informador sobre sus proyectos.

- ¿Qué aprendizaje te llevaste en tus primeros Juegos Olímpicos?

Fue una experiencia interesante. Estaba muy agradecida de poder estar viviendo unos Juegos Olímpicos a pesar de toda la situación global. Me di cuenta que lo que realmente le da valor no es estar ahí, sino todas las experiencias que tuviste que pasar, buenas y malas, para poder llegar a ese momento.

- ¿Cómo calificas tu actuación en Tokio 2020?

Quedé muy contenta con lo que hice y con el resultado. Obviamente siempre queda la espinita de que lo pude haber hecho mejor, pero dentro de lo que cabe estuvo bien. Ahora hay que seguir con la misma determinación con la que fui hacia los Juegos Olímpicos de Tokio.

- ¿Qué aspectos consideras que debes mejorar?

Mi nivel técnico ya es un muy bueno y en la preparación física me considero de las atletas más fuertes de la flota, incluso a nivel mundial me atrevería a decirlo. Siento que lo que más me hace falta es trabajar la parte táctica y estratégica. Esto se da con el fogueo internacional y este año trabajamos en eso. También en algunas condiciones de viento medio creo que puedo mejorar mi velocidad.

- ¿Cuál será tu rutina a seguir para elevar tu nivel?

Trabajo con mi preparador físico y en el día a día hago sesiones de gimnasio, de ciclismo e incorporamos la máquina de remo.

Por ahora no tengo entrenador particular y hago bloques de trabajo en agua con diferentes instructores. Vivo en Guadalajara y lo más cercano es Chapala, pero no tiene las condiciones ideales, entonces viajo y entreno en Puerto Vallarta, Europa y Estados Unidos para complementar los trabajos.

- ¿Qué crees que necesitan los atletas mexicanos para poder llegar a la élite?

No hay una receta mágica, es algo muy complejo. Pero algo que sí creo que hace falta es que nos enfoquemos más en entrenar y competir, en lugar de estar pensando en otro tipo de cuestiones que de repente están en la cabeza del atleta. Si nos concentramos en entrenar y competir al máximo, creo que podemos dar ese salto de calidad.

- ¿Veremos a Elena en París 2024?

No lo veo como una obligación, sin embargo creo que siempre hay campo para mejorar. Mi sueño de llegar a Tokio ya se logró, cada ciclo y cada competencia es distinta, todo puede suceder. Es algo que me gustaría (llegar a París 2024) y es por lo que voy a trabajar. Si se puede que padre, y si no, pues la vida continúa.

- ¿Cuál es el compromiso de Elena como deportista?

Me motiva mucho saber que hay gente que nos apoya y que está ahí al pendiente. Siento la responsabilidad de dar lo mejor de mí todos los días, de cumplir con los entrenamientos, de tratar de ser cada día mejor en todo, como atleta y como persona. Voy a dar absolutamente todo lo que esté dentro de mis posibilidades para darle satisfacciones al país, a eso me puedo comprometer, ya los resultados dependerán de cada evento.

MQ