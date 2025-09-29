La boda de Selena Gomez ha generado múltiples comentarios, y una de las interrogantes más repetidas tiene que ver con Francia Raisa, su antigua amiga. La duda que muchos se hacen es si la actriz fue considerada en la lista de invitados, y esto fue lo que ella misma aclaró.

Francia, reconocida por haberle donado un riñón a la cantante en 2017, habló sobre el tema en una reciente entrevista. Aunque respondió con franqueza, sus declaraciones despertaron incertidumbre y alimentaron la controversia en redes sociales.

La intérprete de “How I Met Your Father” no rehuyó la pregunta acerca de esta nueva etapa en la vida de Gomez, pero dejó en claro que no daría demasiados detalles.

“Ay Dios mío, de eso ahorita no voy a hablar, pero sí sé que se va a casar y estoy feliz por ella”, dijo.

EFE/ARCHIVO

Más allá de la boda, Raisa resaltó que lo importante es ver a Selena realizada y disfrutando de su vida: “Mira, tiene vida, ya es billonaria (multimillonaria) y estoy agradecida de que pude hacer eso por ella”. Con esas palabras recordó el lazo imborrable que surgió tras la donación que ayudó a la artista en un momento crítico de salud.

La actriz también reflexionó sobre lo que significó aquella decisión: “Desde el principio los doctores me dijeron: es una donación. Si vas a donar un dólar, no vas a llamar a decir: ‘oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’. Y es algo bonito que pude hacer, estoy agradecida de que estoy viva y poder decir que he salvado una vida”. Con ello dejó claro que no esperaba nada a cambio, sino que lo hizo como un acto genuino de amor y apoyo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a circular versiones de un distanciamiento entre ambas. Cuando se le preguntó directamente sobre el supuesto conflicto, Raisa respondió: “Lo que me estás diciendo son bromas. Hay demasiados rumores, yo no he dicho nada”. Incluso relató que se enteró de algunos comentarios a través de la prensa:

“Justo cuando salió ese rumor de que me había enojado porque estaba tomando (Selena), yo ni sabía. Me llamó TMZ. Entonces lo que me estás preguntando son rumores, o sea nadie sabe lo que está pasando”.

Al respecto de una posible reconciliación, Raisa no cerró la puerta por completo: “Ni ella ni yo estamos hablando de eso y algún día a lo mejor sí”, expresó. Estas palabras avivaron las especulaciones sobre si la cantante debería invitarla o no a un evento tan especial como su boda.

Lo cierto es que, sin importar si recibe una invitación o no, Francia Raisa ocupa un lugar esencial en la historia de Selena Gomez. Su gesto solidario la convirtió en alguien imposible de olvidar en la vida personal y médica de la artista. Cada vez que se menciona esa amistad, vuelve a despertar el interés del público en un vínculo que marcó a toda una generación y, sobre todo, que le salvó la vida a la cantante.

BB