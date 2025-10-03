Gilberto Mora ya es pretendido por grandes clubes de Europa

El joven centrocampista del Club Tijuana y la Selección Mexicana es uno de los grandes atractivos del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. En sus dos partidos con el seleccionado mexicano se ha hecho presente con dos goles y una asistencia para poner al equipo en el segundo lugar del Grupo C por encima de Brasil y España y jugándose la clasificación el día de mañana frente a la líder Marruecos.

En fechas pasadas al mundial, el futbolista mexicano ya había sido vinculado con varios clubes de Europa, entre los que sonaba el Ajax, el Manchester United y hasta el Real Madrid. De acuerdo con información de Iker Carrera, ahora el PSG se habría unido al monitoreo de Mora por su desempeño en el Mundial Sub-20. El vigente campeón de la UEFA Champions League cuenta con un gran equipo comandado por Luis Enrique.

A esos grandes nombres habría que sumar al Inter Miami. De acuerdo con Transfer News, el club estadounidense buscaría juntar al mexicano con Lionel Messi y el resto de superestrellas que dirige Javier Mascherano como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Jordi Alba. Mora quedaría con el cargo de reemplazar a Sergio Busquets, ante su inminente retiro del futbol, sin embargo, todos estos proyectos no son más que rumores al momento.

Mientras tanto, Gilberto Mora disputará mañana la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana y seguro los ojos de visores del mundo entero estudiarán su comportamiento en la cancha, pues se trata de uno de los principales focos de atención de la competencia. Y el futbolista mexicano ha aprovechado este gran escaparate para salir revalorizado como una joya que podrá otorgar muchos beneficios al club que lo contrate, si es que sucede, así como a la Selección Mexicana.

El día de mañana, en el Estadio Elías Figueroa Brander, México se enfrenta a Marruecos buscando clasificar a Octavos de Final del Mundial Sub 20. El equipo nacional tiene en sus manos la clasificación, pero se enfrentará a un conjunto que ha ganado sus dos juegos previos contra Brasil y España. Mientras tanto, México empató con estos mismos rivales y deberá sacar los tres puntos si no quiere poner en riesgo su posición en el segundo peldaño del Grupo C.

