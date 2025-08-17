Charros blanquea a Sultanes y logra el boleto a la Semifinal

Los Charros de Jalisco firmaron una gesta en el Palacio Sultán. En el séptimo y definitivo juego de la Serie de Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, los caporales vencieron con autoridad 6-0 a los Sultanes de Monterrey, líderes de la Zona Norte, para instalarse en las Semifinales, donde enfrentarán a los Algodoneros de Unión Laguna.

El equipo jalisciense demostró personalidad en un escenario adverso, luego de haber perdido dos encuentros consecutivos que los llevaron al límite. Sin embargo, en el juego de vida o muerte de este domingo, la novena tapatía salió con temple y contundencia desde el primer inning, sacudiendo la moral del cuadro regiomontano.

El arranque no pudo ser más explosivo: tras un elevado de sacrificio de Willie Calhoun que permitió a Michael Wielansky timbrar la primera carrera; por su parte, Kyle Garlick se convirtió en la figura tempranera con un jonrón productor de tres, llevándose por delante a Mateo Gil y Donny Sands para colocar un 4-0 que heló a la fanaticada local.

En la lomita, Luis Payán se erigió como el gran protagonista. El abridor de los Charros trabajó con frialdad quirúrgica, dominando a los cañoneros de Monterrey y evitando cualquier reacción ofensiva. Su labor no solo brindó confianza a sus compañeros, sino que también estableció la pauta de un duelo donde Sultanes jamás encontró respuestas.

La labor en el bulpen de los Charros, comandados por Benjamín Gil, con los relevos de Sasagi Sanchez y Trevor Clifton fue fundamental para obtener la victoria.

Charros no bajó la guardia y redondeó la blanqueada con par de anotaciones más en el tercer y quinto rollo, que sellaron el triunfo. Lo que parecía una misión imposible se convirtió en una demostración de carácter: eliminar al líder de la Zona Norte en su propio estadio y después de siete capítulos de alta tensión.

Con la serie liquidada 4-3, los tapatíos avanzan con confianza a las Semifinales, donde los esperan los Algodoneros de Unión Laguna, serie que comenzará el próximo miércoles en el Estadio Panamericano de Zapopan.

