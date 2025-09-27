'El Sevillano' vuelve al ruedo de la Plaza Nuevo Progreso en busca de la gloria

Este domingo 28 de septiembre, Óscar Rodríguez “El Sevillano” se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso en punto de las 16:30 horas con la ilusión de regresar a la tierra que lo vio triunfar el pasado 23 de febrero, pero también a la que fue testigo de una cornada sumamente profunda que lo obligó tomarse un tiempo considerable de recuperación.

En entrevista con EL INFORMADOR, el matador externó sus sensaciones de volver a su ciudad natal con la obligación de proclamarse el triunfador de la tarde y asegurando que la gente podrá ver a un Óscar más maduro y entregado en la Tercera corrida de la Temporada Grande.

“Vengo muy ilusionado y motivado de regresar a mi tierra, después del triunfo que obtuve el 23 de febrero de este año y donde también me llevé una cornada de gravedad. Regreso con toda la motivación porque, gracias a Dios, luego de ese triunfo aquí en Guadalajara, pude actuar en varias plazas de la república y también incursioné en unas plazas en Perú donde también pude triunfar, entonces todo eso me da una moral e ilusión muy grandes para venir a refrendar ese triunfo nuevamente en mi tierra.”

“Van a ver a un Oscar Rodríguez más maduro, pero a la vez más entregado. Creo que estoy un momento en mi carrera de mucha madurez porque he conseguido últimamente una racha de triunfos que tengo que refrendarlos ante mis paisanos. Como torrero, lo único que me queda es salir a entregar el corazón para que la gente que compró su boleto sienta que lo que pagó valió la pena en el ruedo”, manifestó Rodríguez.

Rodríguez reconoce que su actuación no será nada sencilla. Sin embargo, confía en que, con el respaldo de la exigente afición tapatía y gracias a su preparación, podrá brindar un buen espectáculo ante los toros de la ganadería de Ordaz.

“La afición de Guadalajara es muy exigente porque es muy conocedora, pero a la vez responde muy bien cuando uno demuestra la entrega, en mi caso voy a salir a darlo todo. No será una tarde fácil por los alternantes que son dos toreros muy importantes, dos figuras que vienen también de una gran temporada en México y en España".

“La corrida de Ordaz es una corrida muy bien presentada, los toros tienen mucho trapío, como decimos en términos taurinos, mucha lámina. Son toros de raza, de sangre española, de origen Parladé, que es un encaste español. Pueden ser toros que propicien el triunfo porque cuentan con esa bravura, clase y nobleza. Eso le va a dar un condimento especial a la tarde donde el aficionado, yo creo que va a disfrutar y nosotros como toreros vamos a ponerlo todo para que la gente salga contenta de la plaza".

