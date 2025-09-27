Chivas derrota a Puebla y logra dos victorias consecutivas por primera vez en 11 meses

El Club Deportivo Guadalajara rompió una larga racha sin triunfos consecutivos al imponerse 0-2 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, logrando hilar dos victorias por primera vez en 11 meses. El triunfo llegó en un encuentro atípico, marcado por las inclemencias del clima y las deficientes condiciones del terreno de juego.

El partido, correspondiente a la jornada del viernes, tuvo que ser suspendido debido a una intensa lluvia que dejó en malas condiciones el césped del recinto poblano. El duelo fue reprogramado para este sábado, pero el campo seguía visiblemente dañado y afectó el desarrollo del juego: la pelota no corría con normalidad, lo que obligó a ambos equipos a adaptarse a un ritmo lento y forzado.

Chivas se mostró volcado al frente durante los primeros instantes del encuentro. Aprovechándose de la endeble zona baja camotera, Richard Ledezma desbordó para mandar un centro preciso que Bryan González conectó con una excelsa técnica al utilizar como recurso una media tijera y mandar el esférico al fondo de las redes apenas al minuto 5’.

Sin ser un equipo asfixiante, los rojiblancos lograron desestabilizar a los locales y Omar Govea se estrenó como goleador del Guadalajara al sacar un zapatazo de larga distancia que llevó consigo cierta complicidad del arquero Julio González, para duplicar la ventaja al 12’ y poner en apuros a la Franja.

Uno de los momentos de mayor preocupación para el cuadro tapatío se suscitó cuando Santiago Sandoval chocó contra un elemento de Puebla tras una barrida por la disputa del esférico. A simple vista, el árbitro central había considerado sancionar la jugada con tarjeta roja directa para el juvenil rojiblanco, sin embargo, luego de consultar el VAR se revirtió la decisión dejándolo solo en cartulina amarilla.

Para la parte complementaria y, como ha sido costumbre con el conjunto de Gabriel Milito, el Rebaño bajó sus revoluciones y eso permitió que Puebla registrara más llegadas con sensaciones de peligro a la cabaña de Raúl “Tala” Rangel. Y si los camoteros no pudieron descontar, principalmente fue por la nula contundencia de sus delanteros.

La explosividad rojiblanca se perdió entre las modificaciones realizadas por el estratega argentino y un parado defensivo mas consolidado por parte de Puebla, por lo que a Chivas le costó volver a crear ocasiones amenazantes en el arco albiazul, aún con el regreso de Alan Pulido, quien volvió a tener minutos luego de seis juegos de ausencia.

Finalmente, el trabajo defensivo por parte de Chivas destacó para colgar el cero en su portería y adjudicarse los tres puntos para meterse de lleno a la pelea por un lugar en el Play-In al acumular 14 unidades.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González (46’ 24. Miguel Gómez)

21. José Castillo

17. Luis Romo

19. Diego Campillo

37. Richard Ledezma (69’ 11. Isaac Brizuela)

MEDIOS

28. Fernando González

6. Omar Govea

DELANTEROS

226. Santiago Sandoval (46’ 7. Cade Cowell)

34. Armando González (79’ 9. Alan Pulido)

10. Efraín Álvarez (58’ 4. Miguel Tapias)

D.T. Gabriel Milito

PUEBLA

PORTERO

1. Julio González

DEFENSAS

8. Miguel Ramírez (59’ 17. Esteban Lozano)

2. Juan Fedorco

6. Nicolás Díaz

7. Fernando Monárrez (79’ 12. Iker Moreno)

MEDIOS

10. Raúl Castillo (46’ 22. Carlos Baltazar)

18. Pablo Gamarra

24. Alejandro Organista

DELANTEROS

21. Owen González (34’ 15. Edgar Guerra)

19. Ricardo Marín

11. Emiliano Gómez

D.T. Hernán Cristante

