El pasado miércoles, especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) llevaron a cabo la liberación de 800 mil moscas estériles en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Esta acción busca frenar la diseminación del gusano barrenador del ganado, luego de que se detectara por primera vez una larva en un becerro de ocho meses, a unos 112 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, “los técnicos del Senasica colocaron nueve cámaras de dispersión terrestre de moscas estériles en puntos estratégicos alrededor del corral de engorda donde se detectó el gusano barrenador del ganado, así protegemos al hato ganadero en la región”.

El plan contempla que, durante dos meses, se realicen liberaciones terrestres de 800 mil moscas estériles dos veces por semana, hasta confirmar que la población silvestre de este insecto, dañino para los bovinos, haya desaparecido en la entidad.

La técnica utilizada, conocida como método del insecto estéril, consiste en la cría masiva de machos de la plaga, que posteriormente son esterilizados con radiación antes de ser liberados en grandes cantidades en las zonas afectadas. Una vez en el ambiente, estos machos se aparean con las hembras, pero sin dejar descendencia, lo que permite reducir de manera progresiva la plaga.

