Atlas volvió a saborear un triunfo en la Liga MX tras nueve jornadas de sequía, aunque lo hizo con sufrimiento y dejando más dudas que certezas. En la Jornada 11 del Apertura 2025, los rojinegros derrotaron 3-2 al Necaxa en el Estadio Jalisco, en lo que significó el primer triunfo de Diego Cocca en su regreso al banquillo y apenas la segunda victoria de los Zorros en el torneo.

El marcador final refleja una victoria, pero el desarrollo del encuentro pudo haber firmado otro desenlace. Atlas contó con la fortuna y con un Camilo Vargas que volvió a ser factor, evitando al menos dos goles claros de los Rayos. Además, el travesaño le negó un golazo a Johan Rojas, quien estuvo a centímetros de sentenciar una nueva derrota rojinegra.

Los Zorros pegaron temprano con el tanto de Mateo García al minuto 9, anotación que significó el fin de una malaria ofensiva y un respiro a las críticas. Uros Durdevic aumentó la ventaja al 29’, pero Necaxa respondió con goles de Tomás Jacob al 17’ y Diber Cambindo al 57’, poniendo contra las cuerdas al Atlas. El desenlace llegó de manera dramática, con un penal de Diego González al 94’, que selló un triunfo “A lo Atlas”, ahora con connotación positiva.

No todo fue celebración. Atlas volvió a exhibir fragilidad defensiva al encajar otros dos tantos, alcanzando 26 goles en contra, la peor marca del torneo junto con Puebla. Y peor aún, las lesiones continúan golpeando al plantel: Adrián Mora y Víctor Ríos salieron lastimados, uniéndose a la ya extensa lista de Rober Pier, Rivaldo Lozano y Aldo Rocha. El club luce más como un hospital que como un equipo competitivo, lo que abre serias dudas sobre el trabajo físico y médico en la Academia AGA.

El partido terminó con los ánimos encendidos. Los jugadores de Necaxa, dirigidos por Fernando Gago, reclamaron airadamente, frustrados por encadenar su segunda derrota al hilo en Guadalajara, tras caer días atrás ante Chivas en el Akron.

Atlas, con 10 unidades, escala algunas posiciones en la tabla y recibirá el próximo viernes 3 de octubre a FC Juárez en el Estadio Jalisco. Una victoria que da aire, aunque no disipa las sombras que rodean al equipo.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

4. Adrián Mora

(77’ 218. J. San Martín)

5. Matheus Doria

13. Gaddi Aguirre

15. Paulo Ramírez

MEDIOCAMPISTAS

11. Diego González

27. Víctor Ríos

(43’ 16. A. Ramírez)

8. Mateo García

(64’ 19. E. Aguirre)

199. Sergio Hernández

DELANTEROS

32. Uros Durdevic

(77’ 7. M. Cóccaro)

D.T. Diego Cocca

NECAXA

PORTERO

22. Luis Unsaín

DEFENSAS

5. Tomás Jacob

3. Agustín Oliveros

4. Alexis Peña

(21’ 14. D. de Buen)

24. Franco Rossano

MEDIOCAMPISTAS

7. Kevin Ante

(46’ 21. J. Rojas)

8. Agustín Palavecino

29. Iván Rodríguez

15. Pável Pérez

(46’ 2. E. Martínez)

DELANTEROS

9. Tomás Badaloni

27. Diber Cambindo

(67’ 30. R. Monreal)

D.T. Fernando Gago

SV