El Club Deportivo Guadalajara atraviesa una etapa complicada en el Apertura 2025, no solo por los retos deportivos habituales, sino también por una crisis de lesiones que ha golpeado con fuerza su plantilla.

A lo largo del certamen, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha tenido que sortear la baja de múltiples piezas clave en su once titular, lo que ha obligado al cuerpo técnico a replantear constantemente su esquema y rotaciones.

Hasta el momento, el club ha reportado 12 jugadores lesionados en distintas fases del torneo, una cifra que refleja la magnitud del problema que afronta el Rebaño Sagrado. La situación más reciente se dio en el partido contra Puebla, donde Bryan González tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un fuerte doblón en el tobillo. La preocupación creció inmediatamente, y al término del encuentro, el propio Milito confirmó la lesión del joven lateral.

Entre los nombres más destacados que han tenido que dejar las canchas por temas físicos están Roberto “Piojo” Alvarado, uno de los jugadores más determinantes del equipo, así como Erick Gutiérrez, quien venía siendo una pieza fundamental en el medio campo. A ellos se une también Alan Mozo, quien incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo prolongado.

Con el calendario apretado y compromisos importantes por delante, Chivas deberá seguir remando contra corriente, buscando soluciones internas y apostando por la resiliencia de su plantel. El Guadalajara se enfrenta no solo a sus rivales en la cancha, sino también a una batalla constante contra las lesiones que han condicionado gran parte de su desempeño en este Apertura 2025.

A esto, se le agrega que, elementos como Hugo Camberos y Yael Padilla no estarán disponibles, por al menos, dos semanas, debido a que estarán disputando el Mundial Sub 20 con la Selección Mexicana, por lo que el plantel rojiblanco tendrá un importante reto para suplir a jugadores por lesión.

