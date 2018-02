El "Canelo" y Abel Sánchez intercambian "jabs verbales" en conferencia

En la única conferencia rumbo a la pelea del 5 de mayo próximo entre el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl Álvarez, el "Canelo" soltó sus primeros "jabs verbales", pero fueron con el entrenador de su oponente, Abel Sánchez.

El Microsoft Square de la urbe angelina recibió a los protagonistas de una de las peleas más esperadas del año y que será de desempate tras el resultado del 16 de septiembre pasado en la T-Mobile, mismo escenario que volverá a recibir a los dos pugilistas.

La víspera, en las primeras entrevistas con los medios rumbo a la pelea, el pugilista mexicano criticó a Abel Sánchez por sus declaraciones, pues había manifestado que Saúl corrió en la primera batalla, y esta vez tuvieron su "toma y daca" en la conferencia.

"Ojalá no mienta como en la primera pelea que dijeron que iban dar una gran batalla, ojalá que den al público la que merecen", dijo el entrenador de Golovkin, y de inmediato tuvo respuesta: "también mentiste, dijiste que me ibas a noquear en seis rounds".

Abel Sánchez siguió y aseguró que "es imposible noquear a alguien que sale a no ser noqueado" y le pidió a Saúl no correr el 5 de mayo, mientras que el "Canelo" reiteró que "les prometiste que me ibas a noquear y no me hiciste nada. Te hablo a ti porque tu peleador no dice nada".

Cientos de aficionados se dieron cita para ser partícipes de la única conferencia, en la que también estuvieron el entrenador y mánager del "Canelo" Eddy y Chepo Reynoso, de manera respectiva; y los promotores Oscar de la Hoya y Tom Loefler.

"Me sentí ganador en la primera pelea, esta segunda es para demostrarle a la gente y a nosotros quién fue el mejor, los dos queremos convencer de eso, yo me sentí ganador, pero tenemos esta pelea para confirmarlo", añadió el pugilista mexicano.

También estuvo presente el titular del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien deseó suerte a los dos peleadores cuando se enfrenten por los títulos de peso medio que ostenta el kazajo, incluido el del CMB.

Con la presencia de Sulaimán Saldívar, parecen quedar en el olvido las rencillas del "Canelo" con el organismo verde y oro, sobre todo las del año pasado, cuando el tapatío rechazó pelear por el cetro del CMB en septiembre y por el cinturón huichol en sus peleas de 2017.