El “Canelo” no se da su taco

Disfrutó de los placeres de la comida mexicana hasta donde pudo, pero hoy Saúl Álvarez sabe que sus hábitos alimenticios deben cambiar.

“A mí me interesa que mis seguidores estén tranquilos porque de la gente que no cree en mí no puedo preocuparme”.

Y no es que el “Canelo” tenga problemas de sobrepeso o alguna enfermedad, simplemente el pugilista no quiere tener que volver a suspender una pelea de box por dar positivo en controles antidopaje.

“Totalmente, es un cambio radical. Ya no puedo comer todo lo que me gusta, ahora debo tener el hábito de saber qué puedo comer y qué no. Hoy ya tengo muy claro ese tema para que no me vuelva a pasar, antes de esto yo no sabía que podía encontrarme con carne contaminada, si no, en mi vida la hubiera consumido. Hoy todo eso ha cambiado mi alimentación”, dijo.

Álvarez Barragán dio positivo en un control voluntario previo a su pelea de campeonato mundial contra Gennady Golovkin, que derivó en la cancelación del combate, programado para el pasado 5 de mayo, y en una sanción por parte de la Comisión Atlética de Nevada.

La sustancia que ocasionó el problema fue el clembuterol, un esteroide utilizado para la engorda de ganado en México.

— ¿Tienes alguna idea de dónde pudiste haber consumido la carne contaminada?

— No quiero tocar ese tema porque como pudieron ser unos tacos en la calle, pudo ser en un restaurante, y la realidad es que en cada lugar al que voy la gente siempre me trata muy bien, me atienden de maravilla y además estoy seguro que ni ellos saben lo que compran.



— ¿Se acabaron los tacos?

— Así es... puro pescado y pollo ahora.

Tranquilo

Santos Saúl también habló de las consecuencias de la suspensión de su pelea y de la sanción que le dictó la Comisión Atlética de Nevada de seis meses de inactividad a partir del 17 de febrero.

“Es un poco injusto que ni siquiera dan el beneficio de la duda, pero yo sé cómo es la gente, estoy tranquilo porque sé lo que soy yo también. Soy alguien que sabe luchar contra todo y estoy seguro que al final esto me hará más fuerte”.

— ¿Ha sido el capítulo más complicado de tu carrera, incluso más que la decepción tras perder con Mayweather?

— Mucho más fuerte, porque ahí tuve la posibilidad de pelear, de defenderme, pero aquí se me juzgó antes de presentar las pruebas de mi inocencia. Estas cosas te hacen más fuerte, esto en vez de darme para abajo tendrá como consecuencia que seré mejor”.

— ¿Cómo quedaste con la Comisión Atlética Nevada?

— Ellos están contentos, saben lo que pasó y ni ellos tienen problemas conmigo ni yo con ellos, yo el 15 de septiembre peleo en Las Vegas.

— ¿Cómo vas a buscar concretar la pelea con Golovkin?

— Bajo los mismos términos, no voy a permitir cambios por lo que pasó; si no, peleo con cualquier otro, a mí no me perjudica en lo absoluto.