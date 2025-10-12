Morante de La Puebla se retira después de tres décadas de trayectoria

El matador sevillano Morante de La Puebla anunció hoy de forma inesperada su retirada, tras cortar las dos orejas al cuarto toro en la plaza de Madrid, tres décadas después de haber tomado la alternativa.

Premio Nacional de Tauromaquia 2021, Morante protagonizó una de las faenas más recordadas de los últimos tiempos durante la Feria de Abril de 2023, cuando cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla, hecho que no ocurría desde hacía 52 años.

Nacido en La Puebla del Río (Sevilla) el 2 de octubre de 1979, de donde toma su nombre artístico, debutó como novillero en Madrid en 1995 y tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos, con Fernando Cepeda como padrino y César Rincón de testigo. Su primera corrida como matador tuvo lugar el 21 de abril de 1998 en la Maestranza, donde abrió la Puerta del Príncipe. Ese mismo año confirmó su alternativa en Madrid, apadrinado por Julio Aparicio y con Manuel Díaz "El Cordobés" como testigo.

En el año 2000 confirmó su alternativa en la Monumental Plaza México, recibiendo ese mismo año el premio a la Mejor Estocada de la Feria de Abril de Sevilla. Salió a hombros en plazas como Vitoria y Sanlúcar de Barrameda. Durante las temporadas de 2001 y 2002 participó en unos 60 festejos por año, logrando un total de 76 trofeos. Sin embargo, en 2004 decidió suspender la temporada por “problemas psíquicos”, tras una actuación en solitario en Las Ventas. Pasó un tiempo en Miami recibiendo tratamiento médico y reapareció el 5 de marzo de 2005 en Olivenza (Badajoz).

Su regreso estuvo lleno de triunfos en plazas como Espartinas, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. En 2006 salió a hombros por la puerta grande de la Monumental de Barcelona, y en 2007 volvió a abrir la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril de Sevilla, aunque interrumpió la temporada poco después “para tomarse un descanso”. Volvió a los ruedos el 6 de enero de 2008 en la Plaza México, y reapareció en España el 29 de febrero en Vistalegre (Madrid), en un mano a mano con Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Considerado un torero de pureza y clasicismo, Morante salió a hombros en plazas como Granada, Barcelona, Sanlúcar de Barrameda y Cuenca. En 2010 recibió el IV Premio Paquiro de Toros por su destacada faena en la Feria de San Isidro. Maestro del capote, conocido como “artista genial” y “torero de toreros”, se retiró por tercera vez el 13 de abril de 2017, tras una corrida en El Puerto de Santa María, alegando “aburrimiento” y su descontento con el tipo de toro actual. Sin embargo, regresó a los ruedos el 12 de mayo de 2018 en Jerez de la Frontera.

En los años siguientes, vivió una etapa pletórica, con triunfos en Córdoba, Granada, Plasencia, León, Huelva y Pontevedra, entre otras plazas. Especialmente memorable fue la tarde del 28 de agosto de 2021 en Linares (Jaén), cuando rindió homenaje a Manolete con una faena antológica al toro Fardón, al que cortó las orejas y el rabo. Ese año recibió el premio de la Asociación Taurina Parlamentaria, correspondiente a 2020.

En 2022 cumplió su sueño de torear cien corridas en una misma temporada, en homenaje a su referente Joselito “El Gallo”. Un año después, el 26 de abril de 2023, volvió a escribir historia en la Maestranza al cortar un rabo al toro Ligerito, de Domínguez Hernández, en una faena que le valió los premios a la mejor faena y al mejor toreo de capa de la Feria de Abril.

En 2025 volvió a triunfar al abrir por primera vez la puerta grande de Las Ventas, durante la Feria de la Beneficencia, tras cortar dos orejas a toros de Juan Pedro Domecq. Ese mismo año fue reconocido por la mejor faena de la Feria de San Isidro, realizada el 28 de mayo a un toro de Garcigrande.

Torero clásico y completo —también domina el tercio de banderillas—, Morante es considerado heredero de la escuela de Curro Romero. En los últimos años ha sido noticia por su proximidad al partido Vox, al que mostró apoyo en varias citas electorales. Desde 2013 es Hijo Predilecto de La Puebla del Río, y en 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia.

SV