Dupla Khromacheva - Melichar Martínez se lleva el título en el GDL Open AKRON 2025

La dupla de tenistas integrada por Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez se coronó en el GDL Open AKRON 2025, presentado por Santander, venciendo en dos sets a la dupla integrada por la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi con parciales de 6-3 y 6-4.

Melichar-Martínez, nacida en la República Checa, y Khromacheva, de origen ruso y campeona en la edición del año pasado, reafirmaron su etiqueta de favoritas al vencer con autoridad.

El encuentro dio inicio a las 12:30 de la tarde en el Estadio AKRON del Centro Panamericano de tenis.

La dupla campeona llegó a la final luego de derrotar a Kozyreva e Shymanovich y a la dupla Osorio - Niculescu.

