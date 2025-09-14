Domingo, 14 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Dupla Khromacheva - Melichar Martínez se lleva el título en el GDL Open AKRON 2025

Melichar-Martínez y Khromacheva, campeona en la edición del año pasado, reafirmaron su etiqueta de favoritas al vencer con autoridad.

Por: Patricia Gallardo Name

La dupla campeona llegó a la final luego de derrotar a Kozyreva e Shymanovich y a la dupla Osorio - Niculescu. ESPECIAL/Instagram @gdlopen

La dupla campeona llegó a la final luego de derrotar a Kozyreva e Shymanovich y a la dupla Osorio - Niculescu. ESPECIAL/Instagram @gdlopen

La dupla de tenistas integrada por Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez se coronó en el GDL Open AKRON 2025, presentado por Santander, venciendo en dos sets a la dupla integrada por la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi con parciales de 6-3 y 6-4.

Melichar-Martínez, nacida en la República Checa, y Khromacheva, de origen ruso y campeona en la edición del año pasado, reafirmaron su etiqueta de favoritas al vencer con autoridad.

El encuentro dio inicio a las 12:30 de la tarde en el Estadio AKRON del Centro Panamericano de tenis.

La dupla campeona llegó a la final luego de derrotar a Kozyreva e Shymanovich y a la dupla Osorio - Niculescu.

En momentos más información…

Lee también: Guadalajara se consolida como capital de grandes espectáculos: Pablo Lemus

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones