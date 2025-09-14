Después de la estrepitosa caída de los Charros de Jalisco en la Serie del Rey de la LMB 2025, la afición consideró que la soberbia de Benjamín Gil fue un factor clave para que se perdiera ante los Diablos Rojos. Además de que hombres como Mateo Gil o Kyle Garlick desaparecieron, apagándose por completo la ofensiva, así lo consideró el señor Jesús Arenas, aficionado jalisciense.

Asimismo, destacó que el conjunto escarlata es sumamente superior al de Charros de Jalisco, por lo que fue imposible igualar su poderío.

“Por soberbio Benjamín Gil, le picó la cresta a Diablos. Segundo, el equipo que trae Diablos es muy superior al que trae Charro y tercero se apagó Charros, la ofensiva se acabó, Garlick desapareció, Mateo se murió, no hubo manera de competir contra eso".

“Diablos trae un equipazo de pitcheo. Trae 3-4 pitchers con lanzamientos de 97 millas. Por ejemplo, acá Luis Payán estuvo controlando con sus 89 o 90 millas, pero cuando le enfrentaron a Diablos ya no pudo", señaló el aficionado.

Aunque el campeonato no se pudo concretar, considera que lo realizado por Charros en el circuito veraniego superó cualquier expectativa que tenía.

“Llegaron mucho más allá de lo que esperábamos. Veníamos a apoyarlos, pero nunca creímos que iban a llegar de esta manera hasta la final. Vencieron de excelente manera a Laguna, a los Sultanes dos veces, pero vamos siendo sinceros, por algo Diablos es el equipo más ganador de la LMB”, finalizó el señor Arenas.

SV