Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 15 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 15 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

San Luis vs León | 17:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Santos vs Atlas | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy lunes 15 de septiembre de 2025 - La Liga EA Sports EN VIVO

Espanyol vs Mallorca | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 15 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Hellas Verona vs US Cremonese | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Como 1907 vs Genoa | 12:45 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

