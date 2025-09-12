Dónde ver en vivo la ceremonia de pesaje de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La pelea entre el pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford está a punto de llegar y, en este escenario, este viernes se desarrollará la tradicional ceremonia de pesaje en la T-Mobile Arena.

El encuentro entre el mexicano y el estadounidense es uno de los más esperados de este 2025.

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 nocauts) llega como el campeón vigente de las 168 libras, peso el que está pactado en el combate del próximo sábado.

El tapatío pondrá en juego los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), el título de The Ring y la faja conmemorativa "Tlaxcala II" otorgado por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Por su parte, Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts), monarca indiscutido en peso superligero y peso wélter, tuvo que adaptarse y subir dos categorías para alcanzar las 168 libras. Su última pelea fue en agosto de 2024, cuando venció a Israil Madrimov por el título superwelter de la AMB.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia de pesaje.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de pesaje de "Canelo" vs Crawford en vivo?

Día: viernes 12 de septiembre

Hora: a partir de las 19:00 horas (horario Ciudad de México)

Transmisión: canal de YouTube de UFC, UFC.com, Netflix, canal de YouTube de Netflix, el Instagram de Zuffa Boxing

