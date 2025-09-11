'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: ¿Dónde ver en vivo la conferencia previa a la pelea?

La tensa expectativa que rodea el enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford quedará en evidencia este jueves, cuando ambos participen en la última conferencia de prensa antes del combate.

El escenario será el T-Mobile Arena, un recinto en el que Álvarez ha dejado huella en múltiples ocasiones. En este evento, tanto los peleadores de las preliminares como los estelares tendrán la oportunidad final de intercambiar declaraciones antes del pesaje oficial del viernes. Sin embargo, toda la atención estará centrada en "Canelo" y Crawford, quienes acaparan los reflectores.

Con la organización a cargo de Dana White, UFC y Netflix, se anticipa la presencia de celebridades de Hollywood y figuras destacadas del entretenimiento, lo que promete añadir un toque especial a la atmósfera del evento.

A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas esta esperada conferencia de prensa.

¿Cuándo y dónde ver la conferencia de prensa entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford?

Fecha : Jueves 11 de septiembre

: Jueves 11 de septiembre Hora : A partir de las 19:00 horas

: A partir de las 19:00 horas Lugar : T-Mobile Arena

: T-Mobile Arena Transmisión: A través de UFC.com, Tudum por Netflix, el canal de YouTube de UFC y el Instagram de Zuffa Boxing

SV