Charros de Jalisco se juega su primera reacción sin ventaja en postemporada

Por primera vez en toda la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2025, los Charros de Jalisco se encuentran en un escenario adverso y desconocido. Los papeles se invirtieron y ahora la novena de Benjamín Gil buscará revertir su situación, luego de haber comenzado perdiendo los juegos 1 y 2 de la Serie del Rey contra los Diablos Rojos del México.

En las Series previas frente a Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna, Jalisco supo golpear primero y tomar la delantera, llegando incluso a colocarse 3-0 arriba. Si bien, ambos conjuntos norteños supieron complicarle las cosas a los Charros igualando las series 3-3 y forzando a un séptimo juego, los caporales albiazules lograron sortear las dificultades y dejaron en el camino a sus contrincantes.

Hoy la realidad es diferente para Jalisco. No tiene la superioridad a su favor y es la escuadra obligada a ir por, al menos, un par de victorias que le permitan seguir soñando con alcanzar su tercer título de la LMB después de 54 años, por lo que el estadio Panamericano deberá jugar un papel crucial, tanto en las gradas como en el terreno de juego.

El estadio Alfredo Harp Helú dio una muestra que la localía sí pesa y a Jalisco le tocó fallar en dos de sus más grandes virtudes en la actual postemporada: el pitcheo abridor y su relevo. En el primer juego, Luis Payán cargó con la responsabilidad de aceptar siete de las ocho carreras que consiguieron los escarlatas; mientras que, en el segundo compromiso, el bullpen manchó una sobresaliente actuación de Zac Grotz, quien solo había permitido dos anotaciones en cuatro entradas y dos tercios de labor.

Los Charros están obligados a hacer valer su condición de local, pues en casa firmaron la mayor parte de sus triunfos durante la temporada regular con un sólido récord de 28-16. Aunque en playoffs no alcanzaron números positivos al cerrar con marca de 4-4, aprovecharon mejor su ofensiva en esta condición, ya que sumaron 56 carreras como locales contra 52 en calidad de visitantes, antes de enfrentarse a los Diablos.

El tercer compromiso de la Serie del Rey, que se disputará este sábado 13 de septiembre a las 18:00 horas en Zapopan, será crucial para Jalisco. Un triunfo le permitiría recortar la ventaja de los mexiquenses, pero una derrota lo dejaría contra las cuerdas, con los Diablos a solo un paso del campeonato. En este escenario, Luis Iván Rodríguez tendrá una misión sumamente importante: mostrar sus mejores lanzamientos sobre la lomita para intentar contener a la poderosa ofensiva capitalina.

