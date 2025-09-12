Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Quién cantará el himno en la pelea?

El enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford está a horas de llevarse a cabo desde Las Vegas, Estados Unidos, este 13 de septiembre por la noche.

Previo a la celebración del Grito de Independencia en nuestro país, las y los aficionados del boxeo verán cómo los púgiles se disputan el nombramiento de campeón indiscutido del peso supermediano . En esta división, según anunció la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , el estadounidense es el retador oficial.

En este enfrentamiento, Canelo Álvarez pondrá en juego sus cuatro cinturones correspondientes a los cuatro organismos oficiales: el de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) , el del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) , de la OMB y el de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) .

Si bien ambos peleadores tuvieron el mismo tiempo de preparación de cara a este evento deportivo, definitivamente no tuvieron los mismos objetivos físicos, pues Terence Crawford tuvo que modificar su entrenamiento y alimentación para subir de las 147 a las 168 libras, mientras que el mexicano continuó su adiestramiento con normalidad.

Como en cada pelea donde se disputa un título mundial, se espera la entonación del Himno Nacional del país que representa cada contendiente. Para las y los mexicanos aficionados del boxeo y del estilo de Saúl Álvarez, se ha vuelto un tema de interés conocer al artista que será encargado de esta tarea.

Algunos de los cantantes que tuvieron el honor de entonar el Himno Nacional de México para abrir las peleas del Canelo fueron:

Edith Márquez - 2018

Carlos Rivera - 2019

Paty Cantú - 2020

Ángela Aguilar - 2021

Carín León - 2022

Danna Paola - 2023

Manuel Mijares - 2024

Majo Aguilar - 2025

Aunque los Aguilar suelen ser los artistas favoritos de Saúl "Canelo" Álvarez para cantar el Himno Nacional, hasta ahora, Pepe Aguilar no ha sido el elegido. Por eso, en este próximo evento deportivo, se ha generado gran expectativa sobre si el padre de Ángela Aguilar finalmente entonará el himno para abrir la pelea estelar.

Otro artista que se rumorea podría presentarse en el ring para la ceremonia previa a la pelea es Christian Nodal , yerno de Pepe Aguilar. Hasta el final de la redacción de esta nota, la incógnita sobre quién cantará el Himno Nacional Mexicano aún no se ha resuelto.

