El partido Atlas vs Santos forma parte de la agenda de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, programado para este sábado. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

El certamen a la mitad, y Atlas y Santos medirán fuerzas este fin de semana buscando reencontrarse con el gol.

El regreso de Diego Cocca aún no logra revertir el mal momento que el equipo rojinegro vive en la cancha. Con solo un partido ganado, dos empatados y cuatro encuentros perdidos, Atlas solo ha logrado sumar 5 puntos para ubicarse en la posición 14 de la Tabla General.

Del otro lado, Santos Laguna marcha un poco mejor, pues con dos partidos ganados y cinco perdidos ha podido colarse a lugar 11 de la clasificación con 6 puntos. Ambos equipos se encuentran lejos de la cima dominada por Monterrey, que ya suma 18 puntos, Con seguido de América y Cruz Azul.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, de Guadalajara. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Atlas vs Santos

Fecha y hora: Sábado 13 de septiembre, 19:00 horas

Sábado 13 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium

