"Son negocios, no es nada personal", dicen los padrinos de mafias italo estadounidenses en películas y series hollywoodenses. Nadie se sorprende que en el boxeo aplica. Una de las versiones es que Saúl "Canelo" Álvarez, ya no quiso que Rafael "La Cobra" Mendoza asesorara a su mánager. Demandó al boxeador tapatío, el promotor de Miami, Félix "Tutico" Zabala, por incumplimiento de contrato, ya había iniciado relación el campeón mundial súpermediano con Oscar de la Hoya, a quien años después demandó, y así anunciarse como agente libre. Esta semana dijo que, a pesar de tener en sus contratos la cláusula de que él mismo maneja los derechos de transmisión en México, hubo un error y "al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperamos que no vuelva a pasar". Publicó EL INFORMADOR. Esto es un negocio, lo demás es mero romanticismo. Una de las máximas del boxeo, y la que se debe tener siempre presente en esta industria, para no ser sorprendido.

La fiesta está armada para mañana en Las Vegas, Saúl "Canelo" Álvarez y Terrence Crawford, las estrellas. Acompañados por Dana White, TKO Group, la empresa matriz de WWE y UFC. La Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh. Netflix. Grupo que envió las invitaciones para la celebración. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, no fue requerido. Los dueños del evento se reservan el derecho de admisión.

¿Saúl "Canelo" Alvarez meterá las manos al fuego para que Mauricio Sulaimán ocupe alguna silla de ring general o gradas?, consideramos que no lo hará porque "son negocios, no es nada personal".

¿Otra pelea aburrida de "Canelo" con Crawford?, otra vez la máxima, esto es un negocio... Mañana en Allegiant Stadium, Las Vegas, Saúl Álvarez se presentará en peso semicompleto, 175 libras, 79.378 kilos, o más pesado. Crawford, engordado, registrará 168 libras, 76.203 kilos. El estadounidense es excampeón mundial welter, su más reciente pelea es en súperwelter. Perderá velocidad y pegada. Disputarán los campeonatos mundiales súpermediano CMB, AMB, FIB, OMB en poder del tapatío. Ambos están invictos. "Canelo" mide 1.71 metros de estatura, con 1.79 metros de alcance. Crawford mide 1.73 metros de estatura, con 1.83 metros de alcance.

Analizar este compromiso es copiar y pegar el análisis anterior, y el anterior, etcétera, así que es lejano imaginar que mañana terminarán con la gallina de los huevos de oro, y más remoto con Netflix en la transmisión, y con Crawford en el cuadrilátero, no es garantía de negocio, no es taquillero.

¿Necesitan los organizadores el cinturón de campeón mundial de alguno de los organismos que rigen el boxeo para avalar el compromiso? Ya lo dijo alguna vez el promotor Bob Arum, los cinturones de campeón del mundo son mera artesanía. Juan Manuel Márquez noqueó a Manny Pacquiao en la cuarta edición sin campeonato del mundo de por medio.

¿Podrán Dana White, Turki Alalshikh, Netflix, cristalizar el proyecto, nueva liga de boxeo? Púgiles que firmen con la organización recibirán un pago inmediato de 5 mil dólares a los tres días de la firma de su contrato. Los púgiles deberán comprometerse por un periodo de tres años a partir de su combate de debut y deberán permanecer bajo contrato durante al menos dos años a partir de la "fecha efectiva". 20 mil dólares por un combate a 10 asaltos de un púgil no clasificado. 50 mil si la empresa clasifica al púgil del número 5 al 10. 125 mil si la empresa clasifica al púgil entre los puestos 3 y 4. 375 mil al retar el campeonato de la empresa. 750 mil al defender el campeonato de la empresa.

"Canelo" con Rafael "La Cobra" Mendoza, Félix "Tutico" Zabala, Oscar de la Hoya, buscó mejores bolsas. El boxeador profesional firmará contrato para un enfrentamiento profesional con el mejor postor. Alvarez ganará mañana una bolsa de 150 millones de dólares.

Es cierto que el imperio que quieren construir Dana White, Turki Alalshikh, Netflix, es a través del soporte de Saúl "Canelo" Álvarez, sin esta marca cualquier proyecto se les vendría abajo. El tapatío no está lejos de cobrar los primeros mil millones de dólares en bolsas, su popularidad en el gran mercado, Estados Unidos, se mantiene por los méxico estadounidenses, fieles compradores del producto, quienes creen a pie juntillas en su boxeo. Con este poder, si a "Canelo" no le gusta el escenario en el que mañana se estrenará, podría dar por concluida su participación, un duro golpe que derrumbaría la ambiciosa nueva liga de boxeo, y derrota financiera para la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, la que arriesga el capital en esta apuesta.

Con este panorama se ve remoto que el boxeo cambie como el negocio que conocemos en los recientes cien años.

Suscribirse a Netflix para ver "Canelo"-Crawford. La popularidad del campeón súpermediano está garantizada en Estados Unidos por los méxico estadounidenses, se podría asegurar que muchas familias están preparadas con este servicio para verlo. Al no ser invitada la televisión abierta mexicana, será interesante conocer el número de aficionados que verán a Saúl ante Terence por Netflix en nuestro país, termómetro para conocer su poder de convocatoria.

JC Chávez fue un fenómeno en el pago por ver en México, y quien junto con Salvador Sánchez, Juan Márquez, por ejemplo, paralizaron al país con victorias consagratorias. "Canelo" no lo ha hecho... Y por ahí estaré atisbando.