Previo a la pelea que se desarrollará el día de mañana en el estadio Allegiant de Las Vegas, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford cumplieron con el pesaje.

Los pugilistas fueron citados temprano en el hotel Fontainebleau, donde hicieron su gran llegada hace unos días y ofrecieron sus primeras conferencias de prensa.

En el sitio, el campeón indiscutido del peso supermediano y el actual campeón de peso superwelter de la AMB se subieron a la báscula, y los resultados indicaron que cumplieron con el peso establecido y de hecho, ambos pesaron 167.5 libras.

Primero se subió a la báscula Álvarez Barragán, quien lució ropa interior AMIRI, la nueva marca que lo anunció como embajador global este año y que se bajó entre aplausos de su equipo por cumplir, una vez más, con el peso establecido para el combate.

Después fue el turno de 'Bud' Crawford, que marcó el mismo número que el Canelo. Cabe recordar, que el estadounidense tuvo que subir dos categorías de peso para esta pelea, donde buscará convertirse en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

Dentro de unas horas, se llevará a cabo la ceremonia oficial en la T-Mobile Arena, donde tendrán un último cara a cara en frente del público y compartirán sus sentimientos previo a la pelea por última vez.

Asimismo, el medallista olímpico en París 2024, Marco Verde, también cumplió con su pesaje previo a lo que será su tercera pelea profesional, tras marcar 158 libras en su combate pactado en 162 contra el estadounidense Sona Akale, que también quedó por debajo de la báscula con 159.5 libras.

