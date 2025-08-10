Tras la sorpresiva renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico de los Rojinegros del Atlas, luego de una dura derrota 0-3 ante Pachuca y un comienzo decepcionante en el Apertura 2025, la directiva rojinegra ya evaluaría potenciales sucesores a tomar las riendas del equipo que hoy está en crisis.

Uno de los nombres que surge con fuerza es el de Diego Martín Cocca, quien ya vivió una etapa dorada en el club. En su paso anterior llevó a Atlas a obtener un histórico bicampeonato, algo inédito tras 70 años de sequía en la institución, logrando los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022. Su regreso representaría una apuesta segura, apelando al vínculo emocional y al probado éxito con la afición.

Por otro lado, otro aspirante es Vicente Sánchez, quien recientemente dejó la dirección técnica de Cruz Azul. A pesar de haber conseguido el título de la Liga de Campeones de la Concacaf (la Conca Champions), fue cesado para dar paso a otro proyecto en el club cementero . Su perfil combina experiencia reciente en el campeonato regional con conocimiento del entorno competitivo mexicano.

Ambos nombres suponen enfoques distintos: Cocca volvería como símbolo de estabilidad y gloria pasada, mientras que Sánchez representa un timonel en actividad con un título continental reciente. La directiva del Atlas tendrá una difícil decisión: elegir entre el camino del recuerdo inmediato y el impulso de una figura que acaba de alzar un trofeo. En los próximos días se espera un anuncio oficial sobre el nuevo estratega que buscará enderezar el rumbo del equipo en el Apertura 2025.

