Aficionados de Chivas apuntan contra arbitraje tras derrota ante Santos

El día de ayer, las Chivas del Guadalajara se enfrentaron a Santos Laguna en el Nuevo Estadio Corona de la ciudad de Torreón, en Coahuila, en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Guadalajara no logró levantar la cabeza y errores propios lo condenaron a nueva derrota vergonzosa (1-0), único tanto que le alcanzó al Santos para robarle tres puntos a los rojiblancos.

En un partido que no ofreció demasiadas emociones, Santos marcó la diferencia al minuto 24 después de que el árbitro Ismael Rosario López , a través del VAR, le otorgó un penal a favor, mismo que Bruno Barticciotto intercambió por gol, en un disparo donde Raúl Rangel alcanzó a tocar el balón, pero no con la suficiente fuerza para desviarlo.

Daniel Aguirre, el defensa central de Chivas, recargó su brazo sobre el argentino Ramiro Sordo, quien al sentir el contacto cayó en el área, acción que el árbitro sancionó como penal en favor del equipo liderado por Fernando Ortiz.

Ante esto, la afición de Chivas mostró molestias y realizó denuncias contra el arbitraje del presente torneo a través de redes sociales pues, aseguran, que en la Jornada 2 tuvieron una jugada similar —cuando Hugo Camberos recibió un recargón por parte de uno de los elementos de León—, misma que no fue sancionada en favor de los rojiblancos.

Denuncias a través de X por parte de aficionados de Chivas contra el arbitraje del presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX. X / @Aficiona2Chivas

Denuncias a través de X por parte de aficionados de Chivas contra el arbitraje del presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX. X / @supermansteel34

Denuncias a través de X por parte de aficionados de Chivas contra el arbitraje del presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX. X / @cantantearbitro

Denuncias a través de X por parte de aficionados de Chivas contra el arbitraje del presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX. X / @cantantearbitro

El problema del Guadalajara es que tiene profundidad y encuentra rápidamente el camino para llegar a la última zona, pero no encuentra la forma de penetrar y hacer daño; por eso la posesión del 62 % en la primera mitad y la ausencia de tiros a portería, tendencia que se repitió en la segunda parte.

Chivas fuera de la Leagues Cup, ¿también del Apertura 2025?

El Rebaño Sagrado podrá ser el protagonista que pretende ser bajo las órdenes de Gabriel Milito, pero no es efectivo ni contundente, que es lo que realmente quiere la afición.

Santos, que solamente tenía una victoria en 12 partidos, se mostró cómodo con el único gol del partido, y sin sentirse asfixiado por el Rebaño, replegó sus filas y mantuvo la ventaja sin buscar aumentar el marcador . Al minuto 66, Sordo tuvo la oportunidad de meter el 2-0, pero no supo aprovechar el mano a mano con el Tala.

Al minuto 70, el Guadalajara tuvo un penal a favor, pero Alan Pulido, con displicencia y suavidad, cobró un disparo fácil de atajar para el arquero Carlos Acevedo, que con el paso de los minutos se agigantó debido a las intervenciones que tenía en el partido.

Así, Chivas vuelve a caer fuera de casa y deja ir una oportunidad de ganar confianza y de escalar posiciones en la tabla .

Con información de SUN.

