Sensei Rojinegro

Leagues Cup 3ª fecha

León pierde 1 – 0 contra el Columbus Crew. Toluca viene de atrás y derrota 2 – 1 al NYC FC. Puebla también gana 2- 1 al Montreal, por igual marcador Pachuca le gana al Dynamo. Mazatlán pierde 2 – 0 con el San Diego FC.

Tigres cae 2 – 1 LAFC. Orlando City destroza al Necaxa con un contundente 5 – 1. Inter Miami sin Messi deja fuera a los Pumas ganando 3 – 1. Atlas es humillado 4 – 1 por el Atlanta United. San Luis saco la casta por la Liga Mx y gana 2 – 0 al Minnesota.

Querétaro cae 1 – 0 con el Real Salt Lake. Seattle S gana 2 – 1 a Xolos. América empata con el Portland Timbers a 1 gol y se lleva el punto extra en penaltis, que no le sirve para nada.

Noticia ¡por fin! ganó Chivas en la Leagues Cup por 2 – 1 al Cincinnati. LA Galaxy despide al Santos con una goliza de 4 – 0, Cruz Azul no pudo ganar ningún juego y empata a 2 goles con el Colorado, gana el punto extra que de nada le sirve. Juárez empata con el New York RB a 1 gol y pierde en la tanda de penaltis. Monterrey se va del torneo perdiendo 2 – 0 contra el Charlotte FC.

Partidos de Cuartos de Final de Leagues Cup 2025

• Seattle Sounders FC (MLS 1) vs Puebla (LIGA MX 4)

• Inter Miami CF (MLS 2) vs Tigres (LIGA MX 3)

• LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (LIGA MX 2)

• Toluca (LIGA MX 1) vs Orlando City SC (MLS 4)

Estos 4 partidos se jugarán el día 20 de Agosto, en sedes por confirmar.

Resultados Jornada 4º

Inició esta fecha con una goleada monumental, Tigres en casa y con su gente no tiene piedad y golea 7 – 0 al Puebla. En un partido que empezó muy retrasado por lluvia y tormenta eléctrica América con la mínima de 1 – 0 le gana al Querétaro. Cuando parecía que Mazatlán se llevaba el triunfo, ya en tiempo de compensación Xolos lo empata a 2 goles. Atlas pierde 3 – 0 ante Pachuca. Pumas y Necaxa empataron a un gol. Santos derrota 1 – 0 a Chivas, el rebaño no puede salir victorioso de Torreón.

Mundo Atlas

Pues el “Bikini“ Pineda hizo lo mejor, renunciar al equipo que nunca debió llegar, su incapacidad era evidente, pero mucha culpa tiene la inepta Directiva de Orlegi, siempre se supo que no era el indicado ni estaba capacitado para el timón Rojinegro, lo único que tenía para los dueños del equipo era su etiqueta de baratito.

En la Leagues Cup hizo todo al revés, cuando debió ir con todo jugo el partido con suplentes y cuando ya no había nada que hacer mando al cuadro titular. Contra Pachuca dejo en la banca a su mejor hombre el canterano Sergio Hernández inexplicablemente tampoco inició Doria y experimento con una zaga juvenil, eso le costó la goliza y por ende su salida.

Continuación Jornada 4º Liga MX

Lunes 11 de Agosto

León vs Monterrey 7.00 pm, Bravos vs Toluca 9.00 pm, San Luis vs Cruz Azul 9.05 pm.

Jornada 5º Liga MX

Viernes 15 Agosto

Puebla vs San Luis 7.00 pm, Necaxa vs León 9.05 pm.

Sábado 16 de Agosto

Toluca vs Pumas 5.00 pm, Chivas vs Bravos 5.05 pm, Pachuca vs Xolos 7.00 pm, Tigres vs América 7.00 pm, Cruz Azul vs Santos 9.00 pm.

Domingo 17 de Agosto

Querétaro vs Atlas 4.00 pm, Monterrey vs Mazatlán 6.00 pm.

Pa que te enteres

Las porterías

Con el paso de los tiempos, las porterías han evolucionado, inicialmente solo eran dos postes sin travesaño. En el año de 1882 fue cuando se puso por primera vez el larguero. Y en 1889 se incorporaron las redes.

Si bien algunos equipos usaban una cuerda o cinta en lugar de un travesaño permanente a fines del siglo XIX, muchos no usaban nada, lo que significa que se podían marcar goles disparando la pelota a 20 o 30 pies en el aire entre los postes, lo que resultó en muchos debates acalorados sobre si los goles debían mantenerse.

Las reglas del juego de 1863 no exigían ni permitían expresamente el uso de travesaños, cinta adhesiva ni cuerda. Sin embargo, para reducir la controversia, el uso de una cinta adhesiva se exigió desde 1866 y se utilizó en la primera final de la FA Cup de 1872.

En los años siguientes comenzaron los experimentos con travesaños permanentes, y tanto el Sheffield FC como el Queen's Park afirmaron ser los primeros clubes del Reino Unido en instalarlos. Finalmente, se hicieron obligatorios en 1882.

Las redes se colocaron después de que en un partido hubo una gran polémica, porque el árbitro no marco un gol que había rebasado la portería.

Las dimensiones de la portería son 7.32 metros de ancho, 2.44 metros de alto. La profundidad del arco deberá ser de 1.50 metros. La anchura del poste deberá ser de no superior a 12 centímetros.

Los postes de madera, con sección transversal cuadrada o redondeada, a menudo hechos de abeto Douglas, fueron comunes desde la década de 1860 hasta la de 1970.

Para la década de 1980, la mayoría de los clubes profesionales habían sustituido los postes de madera por acero, más resistente y duradero. Poco después, el aluminio se popularizó a medida que los postes elípticos se hicieron cada vez más comunes.

Los postes cuadrados fueron finalmente prohibidos en 1987 y los postes elípticos se convirtieron en la forma estándar que todavía se utiliza hoy en día.

Los postes que sujetan las porterías deben de estar anclados al suelo de manera que la portería quede totalmente fijada. La superficie del terreno que se encuentre exactamente por debajo del travesaño debe estar marcada con una línea tan ancha como el ancho de los postes, y servirá para determinar si el balón ingresó o no en la portería.

Existe una polémica con respecto de las redes, ya que el Club Everton de Inglaterra se proclama como el “inventor” de las redes en las porterías. Históricamente a los ingleses se les ha adjudicado la invención de las reglas del futbol a partir del año 1869 y desde entonces las reglas fueron modificadas de manera constante, como por ejemplo la introducción del travesaño.

Siete años después la portería sufrió una nueva modificación tras un partido entre Everton y Accrington, el 26 de octubre de 1889, cuando uno de los jugadores del Everton disparó al arco y mientras los aficionados en el estadio cantaron el gol, el árbitro vio otra cosa, de modo que reanudó con saque de meta.

Pero no fue precisamente una red la que se colocó por primera vez, sino una bolsa en la cual quedaría atrapado el balón, y a la vez todos los aficionados y jugadores pudieran ver la acción desde cualquier ángulo, al ser un objeto “transparente”.

Con estos inventos, el del travesaño y el de las redes, se disputó el primer torneo de futbol en Juegos Olímpicos en 1900, así como el primer Mundial desde 1930.

Casos y cosas del futbol

Algunos Clubes de Futbol en el mundo con nombre de Santo

San Antonio Futbol Club – Ecuador.

Club Deportivo San Camilo – Ecuador.

El Club Deportivo Santa Rita – Ecuador.

Sport Club Santa Rita – Brasil.

Club Santos Laguna – México.

Club Atlético San Lorenzo de Almagro – Argentina.

Santos Futebol Clube – Brasil.

San Emanuel Sporting Club – Ecuador.

San José F.C. – Bolivia.

Santa Fe – Colombia.

The New Saints – Inglaterra.

San Francisco F.C. – Panamá.

Club Atlético San Martín de Tucumán – Argentina.

Club Atlético San Martín de San Juan – Argentina.

Club Atlético San Telmo – Argentina.

Club Atlético San Miguel – Argentina.

São Paulo Futebol Clube – Brasil.

Esporte Clube Água Santa – Brasil.

São Bernardo Futebol Clube – Brasil.

Club Deportivo Papa Francisco – Argentina.

Associação Desportiva São Caetano – Brasil.

Esporte Clube Sao Bento – Brasil.

Sport Club Corinthians Paulista – Brasil.

Club Deportivo Juan Pablo II – Perú.

Universidad Católica – Chile.

Club Deportivo Universidad Católica – Ecuador.

Club Deportivo Santa Clara – El Salvador.

Clube Desportivo Santa Clara – Portugal.

Santa Tecla F.C. – El Salvador.

Royale Union Saint-Gilloise – Bélgica.

Association Sportive de Saint-Étienne Loire – Francia.

F.C. Saint Pauli – Alemania.

Paris Saint Germain – Francia.

Club Independiente Santa Fe – Colombia.

Atlético San Luis – México.

St Patricks Athletic Football Club – Irlanda.

Santos de Guápiles – Costa Rica.

En España hay 84 clubes con nombres vinculados a la religión entre 1.040 equipos desde Primera División hasta la sexta categoría (Primera regional).

De estos 84 clubes, la mayoría se concentran en País Vasco (12), Baleares (12) y Canarias (10).

Algunos Equipos Universitarios en el Futbol Mundial

Universidad de Chile

Universidad Católica de Chile

Universidad Autónoma de México

Universidad de Guadalajara, México

Universidad de Lima, Perú

Liga Deportiva Universitaria, Ecuador

Club Universitario La Paz, Bolivia

El Club Deportivo Universitario San Francisco Xavier, Bolivia

Universidad de Concepción, Chile.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, Ecuador

El Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, Perú

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Club Deportivo Técnico Universitario, Ecuador

Club Cultural Social y Deportivo Universidad César Vallejo, Perú

Universidad Laica Vicente Rocafuerte F.C., Ecuador

Universidad Autónoma de Guadalajara / Estudiantes Tecos, México

Universitatea Craiova Club Sportiv, Rumania

FC Universitatea Clu, Rumania

Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, España

Universitario de Vinto, Bolivia.

Tokyo International University Athletic Association Soccer Club, Japón

Universidad de Kyoto Sanga F.C., Japón

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

Universidad Técnica de Cajamarca F.C., Perú

Club Deportivo Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

Universidad de Salto, Uruguay

Club Universitario Córdoba, Argentina

Universidad de Córdoba, Colombia

Universidad de Coímbra, Portugal

University Dublin Association Football Club, irlanda

Universidad Autónoma de Nicaragua Managua F.C., Nicaragua

Y que siga rodando, el balón.