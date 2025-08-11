Sensei Rojinegro

León pierde 1 – 0 contra el Columbus Crew. Toluca viene de atrás y derrota 2 – 1 al NYC FC. Puebla también gana 2- 1 al Montreal, por igual marcador Pachuca le gana al Dynamo. Mazatlán pierde 2 – 0 con el San Diego FC.Tigres cae 2 – 1 LAFC. Orlando City destroza al Necaxa con un contundente 5 – 1. Inter Miami sin Messi deja fuera a los Pumas ganando 3 – 1. Atlas es humillado 4 – 1 por el Atlanta United. San Luis saco la casta por la Liga Mx y gana 2 – 0 al Minnesota. Querétaro cae 1 – 0 con el Real Salt Lake. Seattle S gana 2 – 1 a Xolos. América empata con el Portland Timbers a 1 gol y se lleva el punto extra en penaltis, que no le sirve para nada.Noticia ¡por fin! ganó Chivas en la Leagues Cup por 2 – 1 al Cincinnati. LA Galaxy despide al Santos con una goliza de 4 – 0, Cruz Azul no pudo ganar ningún juego y empata a 2 goles con el Colorado, gana el punto extra que de nada le sirve. Juárez empata con el New York RB a 1 gol y pierde en la tanda de penaltis. Monterrey se va del torneo perdiendo 2 – 0 contra el Charlotte FC. • Seattle Sounders FC (MLS 1) vs Puebla (LIGA MX 4) • Inter Miami CF (MLS 2) vs Tigres (LIGA MX 3) • LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (LIGA MX 2) • Toluca (LIGA MX 1) vs Orlando City SC (MLS 4)Estos 4 partidos se jugarán el día 20 de Agosto, en sedes por confirmar. Inició esta fecha con una goleada monumental, Tigres en casa y con su gente no tiene piedad y golea 7 – 0 al Puebla. En un partido que empezó muy retrasado por lluvia y tormenta eléctrica América con la mínima de 1 – 0 le gana al Querétaro. Cuando parecía que Mazatlán se llevaba el triunfo, ya en tiempo de compensación Xolos lo empata a 2 goles. Atlas pierde 3 – 0 ante Pachuca. Pumas y Necaxa empataron a un gol. Santos derrota 1 – 0 a Chivas, el rebaño no puede salir victorioso de Torreón. Pues el “Bikini“ Pineda hizo lo mejor, renunciar al equipo que nunca debió llegar, su incapacidad era evidente, pero mucha culpa tiene la inepta Directiva de Orlegi, siempre se supo que no era el indicado ni estaba capacitado para el timón Rojinegro, lo único que tenía para los dueños del equipo era su etiqueta de baratito.En la Leagues Cup hizo todo al revés, cuando debió ir con todo jugo el partido con suplentes y cuando ya no había nada que hacer mando al cuadro titular. Contra Pachuca dejo en la banca a su mejor hombre el canterano Sergio Hernández inexplicablemente tampoco inició Doria y experimento con una zaga juvenil, eso le costó la goliza y por ende su salida. Lunes 11 de AgostoLeón vs Monterrey 7.00 pm, Bravos vs Toluca 9.00 pm, San Luis vs Cruz Azul 9.05 pm. Viernes 15 AgostoPuebla vs San Luis 7.00 pm, Necaxa vs León 9.05 pm.Sábado 16 de AgostoToluca vs Pumas 5.00 pm, Chivas vs Bravos 5.05 pm, Pachuca vs Xolos 7.00 pm, Tigres vs América 7.00 pm, Cruz Azul vs Santos 9.00 pm.Domingo 17 de AgostoQuerétaro vs Atlas 4.00 pm, Monterrey vs Mazatlán 6.00 pm. Las porteríasCon el paso de los tiempos, las porterías han evolucionado, inicialmente solo eran dos postes sin travesaño. En el año de 1882 fue cuando se puso por primera vez el larguero. Y en 1889 se incorporaron las redes.Si bien algunos equipos usaban una cuerda o cinta en lugar de un travesaño permanente a fines del siglo XIX, muchos no usaban nada, lo que significa que se podían marcar goles disparando la pelota a 20 o 30 pies en el aire entre los postes, lo que resultó en muchos debates acalorados sobre si los goles debían mantenerse.Las reglas del juego de 1863 no exigían ni permitían expresamente el uso de travesaños, cinta adhesiva ni cuerda. Sin embargo, para reducir la controversia, el uso de una cinta adhesiva se exigió desde 1866 y se utilizó en la primera final de la FA Cup de 1872.En los años siguientes comenzaron los experimentos con travesaños permanentes, y tanto el Sheffield FC como el Queen's Park afirmaron ser los primeros clubes del Reino Unido en instalarlos. Finalmente, se hicieron obligatorios en 1882.Las redes se colocaron después de que en un partido hubo una gran polémica, porque el árbitro no marco un gol que había rebasado la portería.Las dimensiones de la portería son 7.32 metros de ancho, 2.44 metros de alto. La profundidad del arco deberá ser de 1.50 metros. La anchura del poste deberá ser de no superior a 12 centímetros.Los postes de madera, con sección transversal cuadrada o redondeada, a menudo hechos de abeto Douglas, fueron comunes desde la década de 1860 hasta la de 1970.Para la década de 1980, la mayoría de los clubes profesionales habían sustituido los postes de madera por acero, más resistente y duradero. Poco después, el aluminio se popularizó a medida que los postes elípticos se hicieron cada vez más comunes.Los postes cuadrados fueron finalmente prohibidos en 1987 y los postes elípticos se convirtieron en la forma estándar que todavía se utiliza hoy en día.Los postes que sujetan las porterías deben de estar anclados al suelo de manera que la portería quede totalmente fijada. La superficie del terreno que se encuentre exactamente por debajo del travesaño debe estar marcada con una línea tan ancha como el ancho de los postes, y servirá para determinar si el balón ingresó o no en la portería.Existe una polémica con respecto de las redes, ya que el Club Everton de Inglaterra se proclama como el “inventor” de las redes en las porterías. Históricamente a los ingleses se les ha adjudicado la invención de las reglas del futbol a partir del año 1869 y desde entonces las reglas fueron modificadas de manera constante, como por ejemplo la introducción del travesaño.Siete años después la portería sufrió una nueva modificación tras un partido entre Everton y Accrington, el 26 de octubre de 1889, cuando uno de los jugadores del Everton disparó al arco y mientras los aficionados en el estadio cantaron el gol, el árbitro vio otra cosa, de modo que reanudó con saque de meta.Pero no fue precisamente una red la que se colocó por primera vez, sino una bolsa en la cual quedaría atrapado el balón, y a la vez todos los aficionados y jugadores pudieran ver la acción desde cualquier ángulo, al ser un objeto “transparente”.Con estos inventos, el del travesaño y el de las redes, se disputó el primer torneo de futbol en Juegos Olímpicos en 1900, así como el primer Mundial desde 1930. Algunos Clubes de Futbol en el mundo con nombre de SantoEn España hay 84 clubes con nombres vinculados a la religión entre 1.040 equipos desde Primera División hasta la sexta categoría (Primera regional).De estos 84 clubes, la mayoría se concentran en País Vasco (12), Baleares (12) y Canarias (10). Algunos Equipos Universitarios en el Futbol MundialY que siga rodando, el balón.