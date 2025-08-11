Guadalajara será sede de la Copa del Mundo de Clavados 2026; fechas

Guadalajara ha sido seleccionada nuevamente como una de las tres sedes de la Copa del Mundo de Clavados en su edición 2026, consolidando su reputación como epicentro de eventos deportivos de talla internacional y tras el éxito que tuvo la edición del 2025 que se desarrolló en abril pasado en el Centro Acuático Metropolitano.

Luego de haber albergado una de las fechas más memorables del serial de la Copa del Mundo de Clavados 2025 hace cuatro meses, la World Aquatics decidió repetir la experiencia en la Perla Tapatía. Del 5 al 8 de marzo de 2026, la ciudad será testigo de la segunda parada del serial en dicha edición, oportunidad invaluable para refrendar el compromiso de México y Jalisco con el deporte.

Tal y como sucedió en el año en curso, Guadalajara volverá a tener la dicha de reunir a los mejores exponentes de la disciplina. El calendario de la Copa del Mundo de Clavados 2026 iniciará en Montreal, Canadá del 26 de febrero al 1 de marzo; posteriormente, se llevará a cabo la parada en la metrópoli jalisciense y culminará con la Super Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo.

Asimismo, también se confirmó la sede en el país mexicano para la edición del 2027 de la Copa del Mundo. Sin embargo, no se definió la ciudad que la podrá recibir, aunque hay posibilidades de que Mérida o nuevamente Guadalajara sea la elegida.

Cabe destacar que, en el evento que se realizó este año, se tuvo la oportunidad de debutar en una competencia de fuerza mayor a destacados clavadistas como las hermanas Lía y Mía Cueva, David Vázquez y Emilio Treviño. Además, se obtuvieron importantes preseas como los oros de Randal Willars, Juan Celaya y Osmar Olvera que posicionó a México en segundo lugar del medallero, solo por detrás de China.

