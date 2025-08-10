La derrota 0-3 frente a Pachuca en el Estadio Jalisco no sólo profundizó la crisis deportiva del Atlas, sino que terminó por marcar el final de la etapa de Gonzalo Pineda como director técnico rojinegro.

La noche del sábado, la afición rojinegra hizo sentir su descontento con cánticos como “¡Fuera Pineda!” y “¡Pineda vete ya!”, que retumbaron en las tribunas del Jalisco mientras el equipo caía goleado nuevamente. Al final del encuentro, el timonel mexicano fue cuestionado sobre una posible dimisión; aunque se mostró ambiguo y aseguró que aún le quedaba “mucho trabajo por hacer”, un día después presentó su renuncia.

En un comunicado oficial, el club confirmó la salida del estratega:

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento. Atlas FC agradece a Gonzalo Pineda y su Cuerpo Técnico el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros, y les desea éxito en sus futuros proyectos”.

Pineda dirigió 24 partidos al Atlas, con un balance de cinco triunfos, siete empates y 12 derrotas . Sin embargo, la estadística más alarmante fue la diferencia de goleo: 35 goles anotados por 52 recibidos.

En el Apertura 2025, el arranque fue decepcionante. Tras vencer al Puebla en la Jornada 1 y empatar con Cruz Azul, el equipo encadenó cinco derrotas consecutivas: Monterrey y Pachuca en Liga MX, además de Inter de Miami, Orlando City y Atlanta United en la Leagues Cup.

Te puede interesar: Mateo Chávez debuta con asistencia con AZ Alkmaar en la Eredivisie

El paso de Pineda dejó números pobres para un entrenador que llegó con la experiencia de haber dirigido en la MLS. La presión de la tribuna y los resultados adversos aceleraron un final que parecía inevitable.

El Comité Deportivo encabezado por el presidente Aníbal Fájer ya trabaja en la designación del nuevo estratega, cuya misión será levantar a un equipo que suma seis partidos sin ganar y que, más allá de los puntos, ha perdido la identidad combativa que su afición exige. El anuncio oficial del sustituto se dará a conocer en los próximos días.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV