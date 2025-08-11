El delantero de Chivas, Alan Pulido, lamentó el fallo desde el punto penal con el que pudo cambiar el rumbo del juego ante Santos Laguna, por lo que reconoció que fue su responsabilidad y ahora tiene que dar la cara tras irse con una derrota a casa.



“Al final, obviamente, es mi responsabilidad; hay que poner la cara cuando se cometen este tipo de errores. Sinceramente, creo que tenía ahí el empate. No lo metí y, bueno, al final, la verdad, nos vamos con una derrota”, señaló.



Al final, reconoció que han hecho bien las cosas, pero las victorias no les han acompañado, por lo que buscarán sacar adelante al equipo tras hilar su segunda derrota consecutiva en calidad de visitantes.





“Creo que en el segundo tiempo mejoramos muchísimo y estuvimos ahí cerca. Sí, la verdad es que creo que hemos hecho partidos por ahí interesantes que no se nos han dado los resultados.



“Nos queda más que seguir trabajando. Sinceramente, obviamente, nadie quiere fallar. Queremos ganar siempre, pero, bueno, al final, hay que poner la cara y sacar adelante esto”, concluyó.

