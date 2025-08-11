Cristiano Ronaldo se casa: Georgina Rodríguez presume anillo de compromiso en Instagram

Este lunes 11 de agosto, la modelo española Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una fotografía con la que dio a conocer una noticia que muchos esperaban desde hace años: se casa con Cristiano Ronaldo. En la imagen, se puede ver el impresionante anillo de compromiso que le entregó el delantero portugués, una joya adornada con un enorme diamante que ha ocasionado numerosas reacciones.

Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita, decidió dar un paso más en su vida personal a los 40 años al comprometerse de manera formal con Georgina, con quien ha mantenido una relación estable desde hace varios años. Juntos han formado una familia.

La publicación fue acompañada por un mensaje que conmovió a los seguidores: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en su cuenta oficial de Instagram, en respuesta a la propuesta de matrimonio del futbolista.

Cristiano y Georgina comenzaron su historia de amor en 2016, cuando la española trabajaba en una tienda de ropa en Madrid. Según ambos han relatado en diversas entrevistas, fue un encuentro casual, aunque él ha dicho que desde el primer instante quedó cautivado con la belleza de ella. Fue en 2017 cuando la pareja hizo pública su relación al asistir juntos a la ceremonia de los premios FIFA The Best, donde Cristiano fue reconocido como el mejor jugador del año.

Poco después nació su primera hija en común, Alana Martina. Más adelante, en 2022, la pareja anunció que estaban esperando mellizos, pero uno de los bebés falleció durante el parto. La otra hija nació sana y fue llamada Bella Esmeralda.

Después de brillar en equipos como el Manchester United, Real Madrid y Juventus, Cristiano Ronaldo sorprendió al firmar con el Al-Nassr a finales de 2022. Aunque muchos pensaron que eso marcaba el final de su carrera, el portugués ha continuado marcando goles y demostrando que está en plena vigencia, incluso ganando la Nations League de la UEFA este año con la Selección de Portugal.

