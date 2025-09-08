Canelo Álvarez reveló a qué se dedicará cuando se retire del boxeo

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra a días de enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, este 13 de septiembre.

Los púgiles subirán al ring para disputarse el nombramiento de campeón indiscutido del peso supermediano, división ante la cual la OMB anunció que Crawford es el actual retador oficial.

Desde el anuncio del combate entre el tapatío y el estadounidense, los expertos en el deporte no tardaron en emitir sus críticas con respecto a que la pelea tiene una muy marcada disparidad: Bud Crawford debe subir de las 147 a las 168 libras para enfrentarse al Canelo, mientras que este seguirá sus entrenamientos y preparación con normalidad .

¿Qué sucederá después de la pelea contra Crawford?

A pesar de que la pelea entre el mexicano y el estadounidense todavía no se ha llevado a cabo, Canelo Álvarez, a sus 35 años, ya habló de sus planes de retiro en una reciente entrevista para CNN.

El mexicano declaró que " planea colgar los guantes " a la edad de 36 o 37 años. Sin embargo, no planifica alejarse del boxeo, pues manifestó su deseo de convertirse en promotor.

" Me gustaría ser promotor para ayudar y enseñarle al peleador cómo es, cómo tiene que manejar, no solo su carrera […] sino también sus negocios ", añadió el tapatío.

Los planes a futuro de Canelo como un promotor diferente y hasta más completo, contrasta con la historia profesional que tuvo con Óscar de la Hoya, de quien se separó tras años de conflicto.

Todo indica que el mexicano quiere evitar que los peleadores profesionales del futuro pasen por las mismas dificultades que él, otorgándoles las herramientas de las que no dispuso cuando iniciaba su carrera deportiva en el ring.

¿Dónde ver la pelea de Canelo vs Crawford?

La pelea entre el tapatío y el estadounidense no será vista por televisión abierta en México, pues será una transmisión exclusiva de Netflix.

