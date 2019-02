Despierta el Tigre en Chapultepec

La segunda ronda del WGC México Championship en el Club de Golf Chapultepec trajo consigo el despertar de Tiger Woods, lo que pone a los fanáticos del golf a soñar por un gran fin de semana.

El 80 veces campeón en el PGA Tour tuvo una ronda casi impecable, en la que supo lidiar con las dificultades que el campo presenta y a diferencia del primer día de juego, ayer no cometió grandes errores al firmar una tarjeta con seis birdies y un bogey para un total de 66 golpes, cinco abajo de par. Tras este resultado el ex número uno del mundo escaló hasta el octavo puesto y se encuentra a seis golpes del líder, Dustin Johnson, en un campo que no perdona errores.

En lo más alto del tablero se encuentra el campeón de la primera edición del México Championship, el estadounidense Johnson. El actual número tres del mundo cuenta con dos golpes de ventaja sobre Matt Kuchar, tras una segunda ronda de 67 golpes, cuatro abajo de par en el día y -11 para el torneo, mismo acumulado que tuvo hace dos años en su triunfo en este mismo campo. En dos días de juego, Johnson es el único jugador sin marcar un solo bogey.

Rory McIlroy, quien se encontraba en la cima de la clasificación tras la primera ronda, parecía tener las cosas bajo control por segundo día consecutivo, sin embargo cuatro putts a seis metros del hoyo para doble-bogey derrumbó la ronda que hasta el momento llevaba. El irlandés terminó con 70 golpes, uno abajo de par, y cayó a la segunda posición empatado con el campeón del OHL Mayakoba Classic, Matt Kuchar. A pesar de haber perdido el liderato, McIlroy está a sólo dos golpes de Johnson con dos días más de juego.

El mexicano Abraham Ancer no contó con la ronda deseada al firmar una tarjeta por uno sobre par, 72 golpes. El de Reynosa cayó empatado hasta el lugar 35 con un total de +1.

A pesar de encontrarse lejos de los primeros puestos, Ancer contará con dos días más de juego para intentar recuperar el terreno perdido ya que al ser un torneo de 72 jugadores no cuenta con corte.