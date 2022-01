Cristiano Ronaldo celebró el cumpleaños número 28 de su pareja Georgina Rodríguez con una lujosa cena en Dubai.

El delantero en el Manchester United gastó miles de dólares para iluminar y proyectar en la fachada de la torre Burj Khalifa imágenes y momentos de la modelo.

El gran espectáculo de láser terminó con un lindo mensaje: "Feliz cumpleaños Geo", en letras blancas gigantes, sobre una foto de Geo que luce un vestido negro con hombros descubiertos.

La publicación de Cristiano sumó más 30 millones de reproducciones así como cientos de comentarios de felicitación a la modelo.

Por su parte, Georgina compartió imágenes de la lujosa cena que festejó frente a la icónica torre junto a Cristiano y sus hijos. "Los sueños se hacen realidad", escribió.

Geo agradecióas felicitaciones y sobre todo a su pareja Cristiano Ronaldo por la sorpresa y señaló que "no me puedes hacer más feliz cada día".

"Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias @dubai por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para q este día sea tan especial. Y gracias a todos los q siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón", finalizó la modelo.