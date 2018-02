Cristante culpa a la prensa de problemas de Toluca con arbitraje

El técnico del Toluca Hernán Cristante culpó a la prensa de las ideas que los árbitros tienen sobre sus jugadores, aunque afirmó que las dificultades que han tenido con los colegiados son responsabilidad del equipo escarlata.

"La culpa no es de los árbitros, es de ustedes (reporteros). Los ábitros leen y escuchan lo que dicen ustedes", dijo en rueda de prensa el técnico, que tiene bajo su mando a jugadores que han causado polémica por su comportamiento en la cancha, como Rubens Sambueza y Ángel Reyna.

"Somos todos malos en este equipo, lo único que nos falta es venir con pistola, chuchillo y una granada en la mano, somos malísimos".

Cristiante comprende la dificultad de la labor de los árbitros, aunque afirma que existe inflexibilidad en el comportamiento de los nazarenos.

"Es una tarea muy compleja, muy difícil. Nosotros estamos apoyando. Le hablamos bien no se puede, le hablamos mal no se puede. Entonces no hay que hablar".

Los escarlatas han recibido 19 tarjetas amarillas y seis rojas, tres de ellas (a los jugadores Barrientos y Reyna y al propio Cristante) les fueron mostradas ayer, durante el partido contra Puebla.

"Y no pegamos patadas, imagínate si pegáramos patadas", comenta el técnico. "Si fuéramos un equipo que cortara la jugada, que sea mañoso, un equipo que hace tiempo, que jugara al límite, eso es lo más triste de la situación".

Cristante toma la responsabilidad de la relación difícil con los jueces de partido: "la culpa es absolutamente nuestra, sobre todo mía".

