No hay fecha que no se llegue o plazo que no se cumpla. El día llegó para el Atlas y está todo listo para que arranque la aventura internacional, toda vez que enfrente este miércoles por la noche, en punto de las 19:00 horas al Olimpia de Honduras en San Pedro Sula, en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones.

No será un encuentro fácil para los Zorros, y es que deberán poner atención a todas las problemáticas que podrían tener, desde el entorno, la afición que suele ser hostil con los visitantes, el clima, la cancha y el momento que atraviesan de cierta irregularidad en el torneo local.

“Va a ser un partido difícil por la cancha, por el factor clima, humedad, pero la realidad es que nosotros estamos convencidos e ilusionados en el sistema que va a plantear Benja para hacer un buen planteamiento y sobre todo sacar un resultado positivo, que es a lo que vinimos, siempre respetando al rival, ellos han hecho buenos papeles anteriormente y no nos podemos confiar para nada de que nos puedan sacar un resultado, es estar 100 por ciento alerta para sacar un resultado positivo hacia nosotros”, dijo el capitán Aldo Rocha.

El volante de contención de los Zorros del Atlas dijo que el grupo está con la ilusión intacta de hacer un buen papel en este torneo, ganarlo y soñar con asistir a un Mundial de Clubes.

“Anteriormente era un propósito que teníamos grupal e institucional de pelear por un torneo internacional, entonces el grupo está muy motivado para afrontar este torneo, pero sobre todo ilusionado de hacer un buen papel y lograr cosas importantes”, comentó.

La Academia reconoció este martes por la noche, la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en donde se llevará el partido este miércoles.

