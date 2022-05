Tras derrotar al Guadalajara en el estadio Akron en el partido de ida de los cuartos de final con marcador de 2-1, el director técnico del Atlas, Diego Cocca fue enfático al señalar que su equipo se plantó en la cancha del rival a dar un golpe de autoridad.

“Me quedo con que volvimos a ganar en este estadio dos veces seguidas y nos estamos acostumbrando a ganar, no a ver qué pasa, esa palabra de perder la estamos sacando de nuestra cabeza y dimos un golpe de autoridad. Chivas tuvo sus opciones y nosotros también, tuvimos para hacer el tercer y termina siendo un 2-1 medio raro, pero resalto la personalidad del equipo, fue superior a Chivas y eso vale muchísimo”, explicó Cocca.

Sin embargo, el técnico argentino aseguró que la serie ante Guadalajara no está finiquitada, y es que el chiverío tiene jugadores de alta calidad que podrían darles un susto el domingo en el estadio Jalisco en el partido de vuelta, para ello, Atlas no puede salir confiado.

“Hay que cerrar la serie, no está cerrada, no está terminada, dimos un paso importante, ganamos de visitante, tenemos la ventaja deportiva, pero no podemos confiarnos, es un equipo que tienen jugadores trascendentales, con una velocidad bárbara, vamos respetar al rival, vamos con todo a cerrar la serie y ojalá nos veamos en una semifinal”, dijo Cocca.