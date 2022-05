Con la confianza a tope, así se va el director técnico interino del Guadalajara, Ricardo Cadena tras la derrota de sus Chivas a manos del Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2022, y es que para lograr avanzar a la siguiente ronda, necesitan ganar por dos goles de diferencia en el estadio Jalisco el próximo domingo por la tarde.

“Para mí, la serie está abierta completamente, la sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza y que va a buscar la remontada al estadio Jalisco. Me deja una buena sensación que no regalaron el partido aun estando con un marcador pesado de 2-0 y esa parte me deja con la confianza de saber que podemos darle la vuelta en el Jalisco”, indicó Ricardo Cadena.

Por otro lado, el timonel explicó que la estrella del equipo, el delantero Alexis Vega sufrió un fuerte golpe en la cadera, pero espera que pueda estar en plenitud de condiciones el domingo, para que con su ayuda, Chivas pueda avanzar a las semifinales.

“Alexis trae un golpe, vamos a ver cómo se encuentra para la vuelta, yo confío en que estará al 100 por ciento y es un tipo que nos ayudará a darle la vuelta al marcador”, dijo Ricardo Cadena.

Finalmente, el estratega reconoció que el domingo finalmente estarán presentes en una cancha que les sienta bien, pero sobre todo que está en buenas condiciones, como lo es el engramado del estadio Jalisco, contrario a la cancha del Akron, que no está en buen estado.

“Vamos a contar con una buena cancha, que nos viene bien, que nos sentimos cómodos, que por muchos años fue la casa de Chivas y en ese sentido vamos a forzar las acciones, buscando generar futbol, intentando sacar el partido”, comentó.